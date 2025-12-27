  1. استانها
۶ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۴۰

علم الهدی:مردم میدان‌دار برگزاری «روز مشهد» شوند

مشهد- نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با بیان اینکه روزهای نهم و دهم دی‌ماه به عنوان دو نقطه مهم در تقویم تاریخی شهر مشهد است، گفت: محوریت برگزاری این مناسبت‌ها باید به مردم سپرده شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی در دیدار با اعضای ستاد گرامیداشت روز نهم و دهم دی ماه که در دفتر نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: روزهای نهم و دهم دی از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند؛ نهم دی ماه نماد بصیرت و آگاهی مردم است و دهم دی ماه به واسطه پیوند تاریخی با مشهد و حضور پرشور مردم در صحنه، جایگاه خاصی دارد. در این دو مناسبت، مردم باید نقش اصلی و میدان‌دار را ایفا کنند و فضای شهر سرشار از شور، نشاط و حرکت اجتماعی باشد.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی افزود: برگزاری بزرگداشت روز مشهد باید برخاسته از اراده و مشارکت مردمی باشد و دستگاه‌ها و نهادها نیز وظیفه دارند در این مسیر همراه و پشتیبان مردم مشهد باشند.

وی گفت: ما این مطالبه را از شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی داریم که در فرآیند نام‌گذاری این روز به نام مشهد همکاری و تسریع بیشتری داشته باشند تا هرچه زودتر این روز بزرگ به عنوان «روز مشهد» در تقویم رسمی کشور به ثبت برسد.

