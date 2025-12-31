به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله سید احمد علمالهدی در دیدار با مسئولین نهادهای نمایندگی ولیفقیه در دانشگاههای استان که در دفتر نماینده ولیفقیه در خراسان رضوی برگزار شد، ضمن تبریک ولادت باسعادت حضرت جوادالائمه (ع)، فرزند گرانقدر امام هشتم علی بن موسیالرضا (ع)، اظهار کرد: از دیدار شما عزیزان حقیقتاً خوشحال هستیم و امیدواریم خداوند متعال توفیق خدمتگزاری در آستان مقدس وجود اقدس حضرت ولیعصر (عج) را از ما سلب نکند و بتوانیم آنگونه که مورد رضایت آن حضرت است، در مسیر خدمت صادقانه گام برداریم.
شناخت موقعیت، شرط اساسی جلوگیری از غفلت در مسئولیتهای دینی و اجتماعی است
نماینده ولیفقیه در خراسان رضوی افزود: نخستین مسئلهای که باید در این خصوص به آن توجه کنیم، «شناخت موقعیت» است؛ موضوعی که بهنظر بنده در رأس همه مسائل و مباحث قرار دارد. گاهی انسان بهدلیل فشار کاری، ناکامیها، برخوردها، عدم موفقیتها و موانع اجرایی، دچار نوعی خستگی و دلسردی میشود.
وی ادامه داد: از طرفی زحمت میکشد اما کار پیش نمیرود؛ از طرف دیگر استمرار مسئولیت، بهتدریج باعث میشود جایگاه، اهمیت و اثرگذاری کاری که انسان در آن مشغول است، در نگاه او عادی جلوه کند. در نتیجه، توجه به جایگاه واقعی مسئولیت کاهش مییابد و انسان دچار نوعی غفلت میشود.
علم الهدی عنوان کرد: برای تبیین این موضوع، خاطرهای از زندگی شخصی خود نقل میکنم تا روشن شود وضعیت شما علما و بزرگواری که امروز در این عرصه مشغول خدمت هستید، تا چه اندازه خطیر و ویژه است.
فرصت خدمت به دین در دانشگاهها، میراث ماندگار خون شهداست
نماینده ولیفقیه در خراسان رضوی گفت: سالها قبل، روزی نزدیک غروب از دانشگاه امام صادق (ع) خارج میشدم تا به منزل برگردم. در گوشه و کنار دانشگاه دیدم دانشجویان، جزوه بهدست، زیر درختها نشستهاند و در حال حفظ روایت و مطالعه مباحث دینی هستند. با خود گفتم: خدایا، اگر روزی ما برای این خوشحال بودیم که از مسیر یک معلم کمونیست، حرف تو به گوش ۴۰ دانشآموز برسد، امروز کارت به جایی رسیده که در دانشگاهها، اینچنین جوانان بهصورت مستقیم مشغول فراگیری معارف دینیاند؛ آن هم به برکت خون شهدا. اگر شهدا نبودند، ما هم نبودیم و امروز چنین صحنههایی را نمیدیدیم.
وی بیان کرد: عزیزان، امروز موقعیت شما در مهمترین جایگاههای اجتماعی کشور است. نسلی که امروز دانشجوست، در فاصلهای کوتاه فارغالتحصیل میشود و فردای آن روز، کارگزار این نظام خواهد بود؛ در عرصههای فناوری، علم، پزشکی، مدیریت و حوزههای گوناگون. این نسل، عقل جامعه و اندیشه اجتماع آینده است و شما بر تربیت آن مسلط هستید.
علم الهدی تاکید کرد: مأموریت شما این است که دین را به فکر و جان این نسل تزریق کنید؛ بهگونهای که فارغالتحصیلان دانشگاه، با تکیه بر دین، در همه عرصههای علمی، فناوری و خدماتی، زندگی کنند و جامعه را اداره نمایند. این فرصت را خداوند متعال به برکت خون شهدا در اختیار شما قرار داده است.
نماینده ولیفقیه در خراسان رضوی تصریح کرد: حال باید از خود بپرسیم؛ میزان بهرهبرداری ما از این فرصت چقدر است؟ چقدر نیرو میگذاریم؟ چقدر جهاد میکنیم؟ چقدر تلاش میکنیم؟ ما ادعا میکنیم خادم و نوکر امام زمان (عج) هستیم. امروز فرصتی کمنظیر برای نوکری و خدمت به ساحت آن حضرت فراهم شده است؛ اما واقعاً تا چه اندازه از این فرصت استفاده میکنیم، این مسئله، موضوعی فوقالعاده مهم و شایسته تأمل عمیق است.
وی ابراز کرد: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، صرفاً یک مسئولیت اداری نیست؛ یک فرصت و یک سرمایه بزرگ است، اما متأسفانه گاهی اینگونه دیده نمیشود. تشکیل این نهاد اساساً از اندیشه امام خمینی (ره) برخاسته است.
علم الهدی با بیان اینکه اندیشمندان گذشته ما علوم مختلف را در بستری آمیخته با دین فراگرفته بودند و علم و ایمان در وجودشان بهصورت طبیعی درهم تنیده بود، عنوان کرد: این روند به تأسیس دانشگاه در دوره رضاخان رسید؛ دانشگاهی که با نگاه ضد دینی بنیان گذاشته شد. حال نگاه کنید در فاصلهای نهچندان طولانی، چه تحولی رخ داده است. امروز دانشگاه به محلی برای بروز ارزشهای دینی تبدیل شده و میدان فعالیت نیروهای متدین و متعهد گردیده است. این تغییر، فرصت بزرگی است که باید قدر آن را دانست.
زادگاه تمدن اسلامی دانشگاه است
نماینده ولیفقیه در خراسان رضوی بیان کرد: در این مسیر، دو جریان اساسی وجود دارد که نهاد نمایندگی باید به آن توجه ویژه داشته باشد. نخست، اگر ما از تمدن نوین اسلامی سخن میگوئیم و به جهانیشدن اسلام میاندیشیم، باید بدانیم که زادگاه تمدن اسلامی، دانشگاه است.
وی ابراز کرد: حوزههای علمیه متعلق به دیناند، اما تمدنسازی در بستر جامعه و در تعامل علم و دین شکل میگیرد. بنابراین تمدن اسلامی زمانی متولد میشود که حوزه و دانشگاه در کنار هم و در تعامل با یکدیگر قرار گیرند، و این تعامل باید محورش دانشگاه باشد.
علم الهدی اضافه کرد: این هدف نیازمند اقدامهای ایجابی، برنامههای علمی، پژوهشی و حرکت جدی در جهت اسلامیسازی دانشگاه است. نهاد نمایندگی در این عرصه وظیفهای سنگین دارد. اما در کنار این حرکت ایجابی، یک شرط اساسی وجود دارد: مانعزدایی. موانع غربی و ضد دینی، اجازه تولد تمدن اسلامی را نمیدهد.
نهاد نمایندگی «نهاد پدرانه» است
نماینده ولیفقیه در خراسان رضوی افزود: نهاد نمایندگی «نهاد پدرانه» است. بدترین آفت برای نهاد در دانشگاه، برخورد مستقیم با دانشجو، استاد یا مدیریت است. هیچچیز به اندازه تقابل، به جایگاه نهاد آسیب نمیزند.
وی خاطرنشان کرد: اگر جایی لازم است مقابله صورت بگیرد، این مقابله باید علمی، منطقی و اقناعی باشد. تجربه نشان داده که گفتوگوی منطقی بسیار مؤثرتر از حذف و طرد است. در دانشگاه، برخورد حذفی نتیجهبخش نیست. تعامل اصل اساسی است. دانشجو باید به نهاد علاقهمند شود و نهاد را پناهگاه خود بداند. بسیاری از جذبها از طریق رسیدگی به مسائل واقعی دانشجویان، از جمله مشکلات معیشتی و حمایتی، شکل میگیرد. وقتی دانشجو احساس کند نهاد کنار اوست، به آن وابسته میشود.
علم الهدی گفت: نهاد نمایندگی همچنین باید از ظرفیتهای خود بهدرستی استفاده کند. مهمترین ظرفیت و «لشکر» نهاد در دانشگاه، بسیج دانشجویی و بسیج اساتید است. از سوی دیگر، ظرفیتهای پژوهشی نیز باید فعال شوند. پژوهشکدههای علوم انسانی اسلامی و علوم قرآنی نمونههایی از فرصتهایی هستند که متأسفانه گاهی بهدرستی مورد استفاده قرار نمیگیرند و در اختیار مدیریتهای غیرهمسو قرار میگیرند.
نماینده ولیفقیه در خراسان رضوی بیان کرد: نهاد نمایندگی باید با استفاده از جایگاه، نفوذ و ارتباطات خود، مدیریت این ظرفیتها را فعال کند و آنها را در مسیر اهداف انقلاب اسلامی بهکار گیرد؛ حتی اگر این امر نیازمند رایزنیهای گسترده با مدیریت دانشگاه، وزارت علوم و سایر نهادها باشد.
وی عنوان کرد: هرچه نهاد از نظر علمی و پژوهشی قویتر باشد، قدرت و نفوذ آن در دانشگاه بیشتر خواهد شد. دروس معارف اسلامی نیز از همین منظر اهمیت دارند. این دروس از یکسو فرصت ترویج اندیشه دینیاند، اما از سوی دیگر، اگر صرفاً به یک واحد درسی برای پاس کردن تبدیل شوند، تأثیر معکوس خواهند داشت. اگر نتوانیم اندیشه دینی را با اندیشه انقلاب اسلامی بهدرستی درهم بیامیزیم، نه دانشگاه اسلامی میشود و نه تمدن اسلامی شکل میگیرد.
