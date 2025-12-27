علم الهدی:شکست آمریکا در مواجهه مستقیم با مقاومت عبرتی تاریخی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید احمد علمالهدی نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی شامگاه شنبه در دومین همایش بینالمللی الغالبون با عنوان «مکتب شهید سلیمانی؛ راه روشن مقاومت» که در سالن همایش هتل آفتاب ولایت برگزار شد. به جایگاه مقاومت در جهان اسلام و نقش شهید حاج قاسم سلیمانی در تداوم این مسیر تاکید کرد.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با تقدیر از حضور فعالان مقاومت از کشورهای افغانستان، لبنان، بحرین وایران اسلامی بیان کرد: این جمع نشاندهنده اراده ملتها و جریانهای مقاومت برای مقابله با ظلم و استکبار است.
وی افزود: پرچم مقاومت همانند پرچمی است که حضرت امیرالمومنین علی (علیهالسلام) در دست داشتند و تنها کسانی که اهل صبر، ایمان و مجاهدت هستند، میتوانند این پرچم را حمل کنند.
علم الهدی تأکید کرد: رسالت اصلی انقلاب اسلامی زمینهسازی برای ظهور حضرت ولیعصر (عج) است و پرچم مهدویت باید در امتداد پرچم حضرت علی (ع) به اهتزاز درآید.
صدور انقلاب اسلامی و معنای واقعی آن
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با اشاره به فرمایشات امام خمینی (ره) درباره صدور انقلاب اسلامی اظهار داشت: صدور انقلاب صرفاً تبلیغ سیاسی یا تحریک ملتها علیه حکومتهای مستکبر و مزدور نبود بلکه هدف این بود که ملتهای مسلمان برای مقابله با حکومتهای استکباری آماده شوند و زمینه تحقق حاکمیت عدل الهی در جهان فراهم گردد.
وی افزود: بسیاری از تحلیلهای اولیه در روزهای نخست انقلاب نادرست بود و برداشتها سطحی و ناقص بود اما با شکلگیری جریان مقاومت در خارج از مرزهای کشور، معنای واقعی صدور انقلاب مشخص شد و مقاومت به عنوان ابزار عملی تحقق اهداف انقلاب اسلامی شناخته شد.
علمالهدی نمونهای از تجربه خود در مکه در سال ۱۳۵۸ بیان کرد و گفت: در همان زمان با دانشجویی که در سفر حج با او گفتگو میکردم، درباره وظیفه مسلمانان در قبال فلسطین و سایر ملتها در چنگال استکبار صحبت کردم. بسیاری از دانشجویان تصور میکردند صدور انقلاب به معنای تحریک علیه حکومتهای مستکبر است در حالی که هدف امام خمینی (ره) زمینهسازی برای مقاومت و آمادهسازی ملتها بود تا در برابر ظلم و استکبار جهانی بایستند.
مقاومت، سدی در برابر استکبار جهانی
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با تأکید بر اهمیت مقاومت گفت: مقاومت تنها محدود به کشورهای اسلامی نیست بلکه امروز حتی در دروازههای غرب و دانشگاههای آمریکا اثرگذار شده است. جریان مقاومت در برابر جهانخواری و جنایات استکبار ایستادگی میکند و در کشورهایی مانند افغانستان، عراق، لبنان، یمن و پاکستان فراگیر شده است.
وی تصریح کرد: مقاومت توانسته جریانهای استکباری و مزدوران آنان را در جهان تحت فشار قرار دهد و حتی در کشورهای اروپایی و آمریکا اثرگذار شود. مقاومت نه تنها مانع سلطه استکبار بر ملتها شده بلکه الگویی برای نظم نوین جهانی و جریان عدالت جهانی محسوب میشود.
شکست آمریکا در مواجهه مستقیم با مقاومت
علمالهدی با اشاره به مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی اظهار داشت: ایشان معتقد بود آمریکا هر جنایتی را از طریق مزدورانش انجام میدهد و خود به صورت مستقیم وارد نمیشود. با این حال شهادت حاج قاسم ثابت کرد حتی آمریکا نیز در مواجهه مستقیم با مقاومت شکست میخورد.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی افزود: جریان مقاومت امروز در سطح جهانی تثبیت شده و پرچم آن در دست ملتها و جریانهای مقاومت مسلمان و مستضعف قرار دارد و توانسته است جایگاه خود را در جهان تثبیت کند و جریانهای جهانی را تحت تأثیر قرار دهد.
مقاومت ادامه مسیر قیام سیدالشهدا (ع)
وی، مقاومت امروز را ادامه قیام سیدالشهدا امام حسین (ع) دانست و گفت: اگرچه در ظاهر قیام عاشورا با شهادت امام حسین (ع) و هتک حرمت فرزندان ایشان پایان یافت، اما پیام و انقلاب سیدالشهدا به واسطه صبر و مجاهدت یاران و خاندان ایشان ادامه یافت.
علم الهدی ادامه داد: مسیر مقاومت امروز همان راهی است که زینب کبری (س) پس از عاشورا پیمود و پیام قیام امام حسین (ع) را به امت اسلام منتقل کرد و آن را به یک جریان جهانی تبدیل نمود.
دستاوردهای مقاومت و پیشرفت جریان جهانی انقلاب
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با بیان اینکه جریان مقاومت از روز نخست شکلگیری تا امروز توانسته است با وجود فشارهای شدید دشمنان جهانی و داخلی پیروز شود، گفت: مقاومت توانسته جریانهای استکباری و مزدوران آنان را در جهان تحت فشار قرار دهد و حتی در کشورهای غربی و اروپایی اثرگذار شود.
وی تصریح کرد: پرچم مقاومت امروز قویتر از هر زمان دیگری است و ادامه مسیر مقاومت تا تحقق ظهور حضرت ولیعصر (عج) ضروری است.
علم الهدی افزود: مقاومت نه تنها موجب ایستادگی در برابر آمریکا و غرب شده بلکه به الگویی برای ملتهای مسلمان و مستضعف تبدیل شده است.
به گفته نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی، جریان مقاومت در همه کشورها، به صورت عملی، فرهنگی و عقیدتی، اثرگذار است و توانسته است استقلال ملتها و هویت اسلامی آنان را تثبیت کند.
وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری بعد از شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: مقاومت امروز الگویی برای ملتهای مسلمان و مستضعف جهان است و پرچم مقاومت در دست ملتها و جریانهای مقاومت مسلمان و مستضعف قرار دارد.
علم الهدی تاکید کرد: هرچه استکبار جهانی بیشتر دچار استیصال شود، قدرت و اهتزاز پرچم مقاومت افزایش خواهد یافت و مقاومت به الگویی فراگیر در جهان تبدیل میشود.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی خاطرنشان کرد: مقاومت توانسته است جریانهای استکباری و مزدوران آنان را در جهان تحت فشار قرار دهد و در تمامی عرصهها دشمنان در مصاف با مقاومت شکست خوردهاند؛ جریان مقاومت ستون اصلی نه گفتن به استکبار و مقابله با ظلم جهانی است و آینده جهان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
صبر و مجاهدت، کلید استمرار پرچم مقاومت
وی تأکید کرد: استمرار پرچم مقاومت مستلزم صبر، مجاهدت و پایبندی فعالان مقاومت است و پرچم مقاومت باید در دست کسانی باشد که اهل ایستادگی هستند.
علم الهدی افزود: تداوم این مسیر موجب خواهد شد تا زمینه برای ظهور حضرت ولیعصر (عج) فراهم گردد و مقاومت در جهان به الگویی فراگیر تبدیل شود که هیچ قدرتی قادر به توقف آن نخواهد بود.
مقاومت، الگویی برای ملتهای مسلمان و مستضعف جهان
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی افزود: پرچم مقاومت امروز نه تنها در ایران بلکه در همه ملتهای مسلمان و جریانهای مقاومت جهان به اهتزاز درآمده و این جریان با شکستهای متوالی دشمنان مستکبر، جایگاه خود را تثبیت کرده است.
وی تصریح کرد: این مقاومت، راهبردی است که میتواند الگوی حرکت ملتهای مسلمان و مستضعف برای تحقق عدالت جهانی و زمینهسازی ظهور امام زمان (عج) باشد.
