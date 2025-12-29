علم الهدی: مواجهه با مسئله حجاب نیازمند انعطاف و برخورد هوشمندانه است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید احمد علم الهدی با اشاره به مسئله حجاب و بی حجابی اظهار کرد: متأسفانه این مسئله‌ای است که دشمن روی آن کار کرده است. آن‌ها روی موضوع حجاب «بارگذاری ارزشی منفی» انجام داده‌اند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی افزود: وقتی دشمن روی موضوعی این‌گونه سرمایه‌گذاری کرده، ما باید در مواجهه با آن منعطف، هوشمند و هوشیار باشیم؛ نباید طوری عمل کنیم که در زمین دشمن بازی کنیم یا کاملاً در کام او بیفتیم. آنچه امروز باید بر آن اصرار شود، به‌ویژه از سوی برادران و خواهران ما در موضوع حجاب و عفاف، مسئله بی‌حجابی نیست بلکه برهنگی است.

وی ادامه داد: این جریان هم در مسائل فرهنگی و هم در مسائل اقتصادی فعالیت می‌کند. هدفشان این است که هرچه مردم بیشتر از ستون خیمه نظام فاصله بگیرند، یعنی از جایگاه ولایت دور شوند، میدان برای قدرت‌یابی و فرصت‌طلبی سیاسی آن‌ها بازتر شود و سهمشان از قدرت افزایش یابد. بنابراین هم در اقتصاد کاری می‌کنند که مردم ناراضی شوند و فاصله بگیرند، و هم در فرهنگ.

علم الهدی ابراز کرد: قرار گرفتن مسئله حجاب ذیل مفهوم «زیست عفیفانه»، به‌دلیل همین جریان بود. شاید دلایل دیگری هم داشته، اما فایده‌اش این است که امروز «زیست عفیفانه» تبدیل به یک تز و یک ادبیات شده است. وقتی از زیست عفیفانه صحبت می‌شود، بحث تند تلقی نمی‌شود.

نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی ادامه داد: یکی از بزرگان فقهی با ملایمت به من گفت ما شما را دوست داریم، اما تندی می‌کنید. بنده عرض کردم: شما فقیه هستید؛ بفرمائید کجا تندی کرده‌ام؟ تندی یعنی چه؟ تندی آن است که انسان یک امر مباح شرعی را حرام اعلام کند یا جلوی آن را بگیرد، یا جایی که حرمت ندارد، به آن برچسب حرام بزند. اگر جایی بوی حرام می‌آید و انسان جلوی آن می‌ایستد، این تندی نیست؛ این وظیفه شرعی است. من از شما می‌پرسم: کجا من یک امر مشتبه را به‌عنوان حرام معرفی کرده‌ام؟ کجا جلوی امری ایستاده‌ام که حرام نبوده است؟.

حضرت زهرا (س) الگوی ایستادگی با کمترین نفرات است

وی ادامه داد: اما درباره اقدام عملی؛ وجود مبارک حضرت صدیقه اطهر (س) را ببینید. ایشان یک نفر بودند؛ یک زن تنها، بدون پشتوانه ظاهری سیاسی یا اجتماعی. مردم آن روز نه عظمت شخصیت ایشان را به‌درستی درک کردند و نه عواطف عمومی چندان متوجه ایشان بود. اما ایشان ایستادند. آن روز شاید سه نفر بیشتر نبودند که شهادت بدهند «اشهد ان علی ولی‌الله». امروز اما نیم میلیارد انسان در دنیا همین شعار را فریاد می‌زنند. امیرالمؤمنین (ع) می‌فرمایند: از کم‌بودن نفرات نترسید. حتی اگر دو نفر یا ده نفر هستید، حرکت کنید. باید محکم ایستاد و ذره‌ای تردید به خود راه نداد.

علم‌الهدی با اشاره به مسئله بیان مشکلات به مقام معظم رهبری ابراز کرد: مظلوم‌تر از ایشان کسی نیست. علامت مظلومیت ایشان همین است که مردم و نیروهای مؤمن نزد ایشان مشکلات و چالش‌ها را بیان می‌کنند و شکایت می‌برند. آقا می‌فرمایند: «چشم من به شماست، امید من به شماست.» یعنی وقتی مسئولی منحرف می‌شود، شما باید جلو او بایستید؛ نه اینکه منتظر بمانید تا رهبری شخصاً وارد میدان عملیات شود.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی اضافه کرد: اطلاعات مقام معظم رهبری نسبت به وضعیت کشور، چه در اقتصاد و چه در فرهنگ، از همه ما بیشتر و دقیق‌تر است. گاهی انسان گزارشی می‌دهد و بعد می‌بیند آقا نکاتی را بهتر و عمیق‌تر از خود او می‌دانند، به‌گونه‌ای که انسان شرمنده می‌شود.

وی اضافه کرد: بیان مشکلات نزد رهبری به‌معنای این نیست که ایشان خبر ندارند؛ بلکه به این معناست که ایشان میدان‌دار اصلی را شما می‌دانند؛ شما را لشکر اسلام و سپاه امام زمان (عج) می‌دانند که باید مقابل انحراف‌ها بایستید.

جبهه فرهنگی امروز نیازمند جهاد و نه کنش‌گری صرف است

علم الهدی ادامه داد: در حوزه فرهنگ، ما امروز با دو جبهه روبه‌رو هستیم: «جبهه فرهنگی و جبهه نفسانی». برخی از تولیدات رسانه‌ای امروز، به‌وضوح متعلق به جبهه نفسانی‌اند. در مقابل، آثار عمیق اعتقادی و فرهنگی، مربوط به جبهه فرهنگی‌اند. از آغاز تاریخ، جبهه فرهنگی همیشه از نظر ظاهری ضعیف‌تر از جبهه نفسانی بوده؛ چون جبهه نفسانی با شهوت و غریزه سروکار دارد. اما تفاوت اینجاست که جبهه نفسانی اهل مجاهده نیست؛ تا جایی می‌آید که منافع و شهواتش به خطر نیفتد. اما جبهه فرهنگی متعلق به متدینین است و تا پای جان می‌ایستد. آنچه ما نیاز داریم، صرفاً کنشگری نیست؛ «جهاد» است. جهاد یعنی با جان و دل ایستادن، نه عقب‌نشینی در هنگام خطر.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی گفت: مردم دنبال «رهبری» هستند. اما پیروی از رهبری نیاز به توجیه درست دارد. رهبری فرمانده است و فرمانده وسط میدان عملیات نمی‌آید؛ سربازان باید در خط مقدم بجنگند، نه اینکه منتظر باشند فرمانده شخصاً وارد عمل شود. امروز مشکل ما این است که حتی برخی نیروهای متدین هم منتظرند رهبری وارد جزئیات عملیات شود، در حالی که اگر ایشان چنین کند، دشمن در سطح جهانی ده‌ها عنوان و هجمه علیه او به راه می‌اندازد. امروز رهبری درگیر نبرد بزرگ با آمریکا و صهیونیسم است؛ جبهه‌های داخلی را ما باید مدیریت کنیم.

ادغام بودجه نهادهای فرهنگی خطای فنی و برنامه‌ای است

وی در پاسخ به یکی از سوالات حاضران در خصوص حذف بودجه «حجاب و عفاف» تصریح کرد: این بودجه حذف نشده است بلکه ادغام شده است، البته که ادغام بودجه نهادهای فرهنگی خطای فنی و برنامه‌ای است، حال ممکن است عده‌ای بگویند این کار، کار درستی است؛ اما واقعیت این است که از نظر فنی و عقلانی، محل اشکال جدی است. بودجه تابع برنامه است و هر نهادی برنامه خاص خود را دارد.

علم الهدی اضافه کرد: تصویب بودجه باید بر اساس برنامه انجام شود؛ اگر برنامه مطلوب است، بودجه تصویب شود و اگر نیست، یا اصلاح شود یا تخصیص نگیرد. برنامه‌ها قابل ادغام در یکدیگر نیستند که بودجه‌شان هم به صورت یکجا ادغام شود. این اقدام، چه در حوزه فرهنگی و چه در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی، اقدامی نادرست و غیراصولی است.