لاوروف: اروپا تمایلی برای شرکت در مذاکرات صلح اوکراین ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایزوستیا، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز یکشنبه در سخنانی اعلام کرد: روسیه خواستار همکاری با آمریکا برای حل و فصل بحران در اوکراین است.

وزیر خارجه روسیه در این خصوص گفت: ما از تلاش‌های دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و تیم وی برای دستیابی به یک توافق صلح آمیز قدردانی می کنیم. هدف ما ادامه همکاری با مذاکره کنندگان آمریکایی برای ایجاد توافق های پایدار است که به ریشه های این درگیری (در اوکراین) بپردازند.

سرگئی لاوروف سپس خاطرنشان کرد که نه اوکراین و نه کشورهای اروپایی تمایل واقعی برای شرکت در مذاکرات سازنده نشان نداده‌اند.

به گفته لاوروف، پس از تغییر دولت آمریکا اتحادیه اروپا اکنون به عنوان مانع اصلی صلح تلقی می‌شود.

سرگئی لاوروف افزود: نسخه جدید راهبرد امنیت ملی آمریکا طبیعتاً موضوع یک تجزیه و تحلیل کامل بوده است و این مسئله قابل درک است. اصول اصلی آن نیاز به آزمایش در عمل دارد، اما در نگاه اول، نوآورانه به نظر می‌رسد. کارشناسان می‌گویند این می‌تواند نشان دهد که واشنگتن در حال بازنگری نقش خود در صحنه جهانی است.