  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۷ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۵۷

لاوروف: اروپا تمایلی برای شرکت در مذاکرات صلح اوکراین ندارد

لاوروف: اروپا تمایلی برای شرکت در مذاکرات صلح اوکراین ندارد

وزیر خارجه روسیه در سخنانی اعلام کرد: اروپا تمایل واقعی برای شرکت در مذاکرات صلح اوکراین ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایزوستیا، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز یکشنبه در سخنانی اعلام کرد: روسیه خواستار همکاری با آمریکا برای حل و فصل بحران در اوکراین است.

وزیر خارجه روسیه در این خصوص گفت: ما از تلاش‌های دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و تیم وی برای دستیابی به یک توافق صلح آمیز قدردانی می کنیم. هدف ما ادامه همکاری با مذاکره کنندگان آمریکایی برای ایجاد توافق های پایدار است که به ریشه های این درگیری (در اوکراین) بپردازند.

سرگئی لاوروف سپس خاطرنشان کرد که نه اوکراین و نه کشورهای اروپایی تمایل واقعی برای شرکت در مذاکرات سازنده نشان نداده‌اند.

به گفته لاوروف، پس از تغییر دولت آمریکا اتحادیه اروپا اکنون به عنوان مانع اصلی صلح تلقی می‌شود.

سرگئی لاوروف افزود: نسخه جدید راهبرد امنیت ملی آمریکا طبیعتاً موضوع یک تجزیه و تحلیل کامل بوده است و این مسئله قابل درک است. اصول اصلی آن نیاز به آزمایش در عمل دارد، اما در نگاه اول، نوآورانه به نظر می‌رسد. کارشناسان می‌گویند این می‌تواند نشان دهد که واشنگتن در حال بازنگری نقش خود در صحنه جهانی است.

کد خبر 6704949

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها