کارنی: امکان صلح در اوکراین وجود دارد؛ زلنسکی: پوتین مرد جنگ است!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسکای نیوز، مارک کارنی نخست وزیر کانادا امروز شنبه با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در اوتاوا دیدار و رایزنی کرد.

نخست وزیر کانادا در این خصوص گفت: امکان صلح در اوکراین وجود دارد. باید روسیه را برای دستیابی به توافق صلح در اوکراین تحت فشار قرار داد. ما ۲.۵ میلیارد دلار کمک اقتصادی به اوکراین ارائه خواهیم داد!

از سوی دیگر، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در این دیدار ادعا کرد: پوتین صلح نمی‌خواهد، باید روسیه را تحت فشار قرار داد. ما صلح می‌خواهیم و پوتین مرد جنگ است!

این در حالیست که رئیس جمهور اوکراین قرار است فردا با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیدار کند.