افزایش ۳۰ درصدی جمعیت معتکفان در استان همدان

مهدی صلواتیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مراسم اعتکاف در استان همدان اظهار کرد: امسال پیش‌بینی می‌شود تعداد معتکفان در سطح استان از مرز ۲۱ هزار نفر عبور کند که این آمار نسبت به سال گذشته رشد حدود ۳۰ درصدی را نشان می‌دهد.

رئیس ستاد اعتکاف استان همدان افزود: در شهر همدان ۴۱ مسجد و در مجموع ۱۷۵ مسجد در سطح استان میزبان برنامه‌های اعتکاف هستند و این مراسم با استقبال گسترده اقشار مختلف مردم، به‌ویژه جوانان، برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه اعتکاف فرصتی ارزشمند برای خلوت با خداوند است، گفت: ماه رجب که فرا می‌رسد، دل‌های مؤمنان برای حضور در مساجد و انس با قرآن، دعا و استغفار آماده می‌شود و فضای معنوی خاصی در مساجد شکل می‌گیرد.

صلواتیان با اشاره به افزایش تعداد مساجد میزبان اعتکاف در همدان نسبت به سال گذشته، تصریح کرد: سال قبل در شهر همدان تنها ۱۷ مسجد میزبان اعتکاف بود که این عدد امسال به ۴۱ مسجد افزایش یافته است و این امر نتیجه همکاری هیئت‌امنای مساجد و ائمه جماعات است.

رئیس ستاد اعتکاف استان همدان در پایان با اشاره به شعار اعتکاف امسال خاطرنشان کرد: شعار امسال «اعتکاف؛ معنویت، اتحاد و استقامت» است و اعتکاف را می‌توان تمرینی برای صبر، سکوت، خودشناسی و تقویت ارتباط با خالق دانست.