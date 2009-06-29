مراسم اعتکاف در 8 مسجد همدان برگزار می شود

مهدی صلواتیان در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه مراسم اعتکاف در دو مرحله از دهم تا پانزدهم رجب برگزار می شود، اظهار داشت: ثبت نام از علاقمندان برای شرکت در این مراسم پر فیض می توانند از تاریخ ششم تا هشتم تیرماه به مساجد شهرستان مراجعه کنند.

وی پیش بینی کرد در ماه رجب امسال بیش از چهار هزار نفر در مراسم اعتکاف شرکت کنند.

صلواتیان برگزار ی محافل انسی با قرآن، دعوت از رزمندگان برای بیان خاطرات، اجرای نماز جماعت، مداحی، برگزاری دعا و مناجات و دعوت از ائمه جماعات استان برای سخنرانی در این مراسم معنوی را از جمله برنامه های اجرایی عنوان کرد.

مسئول ستاد اعتکاف همدان افزود: به منظور آشنایی معتکفان با احکام و شرایط اعتکاف همچنین همایشی دهم تیرماه در حسینیه امام خمینی (ره) همدان برگزار می شود.