مهدی شکاری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از برگزاری همایش ملی فرصتهای سرمایهگذاری در خراسان شمالی و بررسی اهلیت فنی و مالی متقاضیان، انتخاب نهایی سرمایهگذاران سه طرح کشاورزی استان تعیین تکلیف شد.
وی افزود: این طرحها شامل احداث و راهاندازی واحد مرغ تخمگذار ۵۰ هزار قطعهای، احداث واحد پرورش و باشگاه اسب به ظرفیت ۵۰ سر و اجرای پالایشگاه دام هستند.
شکاری درباره طرح واحد مرغ تخمگذار گفت: این واحد توسط یک سرمایهگذار بومی در منطقه حصار و گرمخان شهرستان بجنورد اجرا میشود و زمین و امتیاز حفر چاه آب به وی واگذار شده است.
وی افزود: همچنان ظرفیت خالی برای ورود سرمایهگذاران جدید به منظور احداث و راهاندازی واحدهای جدید تولید مرغ تخمگذار در استان وجود دارد.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی درباره واحد پرورش اسب گفت: این طرح اقتصادی توسط سرمایهگذاری بومی با سرمایهگذاری ۲۵۰ میلیارد تومانی اجرا و شامل پرورش اسب و راهاندازی باشگاه اسب خواهد بود.
شکاری درباره اجرای پالایشگاه دام در منطقه بیگان شهرستان شیروان توضیح داد: این طرح توسط یک شرکت تعاونی فعال استان اجرا میشود و شامل کشتارگاه صنعتی، بستهبندی گوشت قرمز، فرآوری آلایشهای دام، برندینگ و صادرات خواهد بود.
وی افزود: ظرفیت پذیرش این پالایشگاه روزانه در هر شیفت کاری، یک هزار راس دام سبک و ۱۰۰ راس دام سنگین است و در مجموع ماهانه توان پذیرش و کشتار ۳۰ هزار راس دام را دارد. دامها از استانهای خراسان شمالی، خراسان رضوی، سمنان و گلستان خریداری خواهند شد.
شکاری در پایان خاطرنشان کرد: زنجیره تولید مرغ گوشتی استان تقریباً تکمیل شده و در حال حاضر یک کارخانه جوجهکشی با ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی در دست احداث است.
