به گزارش خبرنگار مهر احمد حسینزاده پیش از ظهر شنبه در جلسه کمیته برنامهریزی خراسان شمالی با محوریت بررسی سند توسعه شهرستان شیروان و پیشرفت پروژهها که با حضور جمعی از مسؤولان استانی و محلی در فرمانداری شیروان برگزار شد، اظهار کرد: جهت تحقق اهداف توسعه شهرستان یک نقشه راه با محوریت آموزش کاربردی مورد نیاز است.
وی افزود: پیگیری مسیر درست و عملی اهداف توسعه شهرستان در گام نخست، استخراج تکالیف و تعیین اولویتهای هر دستگاه اعم از جهاد کشاورزی، امور عشایری، تعاون روستایی و… است.
این مسؤول گفت: لازم است در کارگروه تخصصی شهرستان با حضور مدیران همه دستگاهها مأموریت هر نهاد مشخص باشد و نتیجه شفاف تعیین شود.
حسینزاده خاطرنشان کرد: کلید موفقیت در ایجاد هماهنگی بین دستگاههای شیروان، تعریف پروژههای آموزشی مناسب با اولویتهای سند توسعه و بهره گرفتن از ظرفیت قانونی نهادهای رسمی است.
در ادامه این جلسه نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی گفت: مدیران دستگاههای اجرایی برای جذب بودجه، تسهیلات و اعتبارات مصوب دولتی برای اجرای پروژههای عمرانی، خدماتی و اشتغالزا تلاش کنند زیرا جذب موفق اعتبارات و تبدیل آن به پروژههای ملموس مانند کارخانه، جاده و بیمارستان منجر به ایجاد دستاورد عینی خواهد شد.
قدرتی ادامه داد: عملکرد خوب مدیران باعث کسب اعتماد مردم، محبوبیت و سرمایه اجتماعی میشود که به مدیر قدرت مقابله با هجمهها را میدهد.
فرماندار شیروان نیز در این جلسه با تأکید بر پیشرفت شیروان در شاخصهای مختلف مانند پروژههای راهسازی و پیگیری امور توسط نماینده بیان کرد: در شرایط سخت اقتصادی با اطلاعرسانی و تبلیغ درست کارهای انجام شده امید ایجاد شده و جهاد تبیین صورت میگیرد.
احمدی با اعلام خبر افتتاح چند پروژه مهم مانند کاربید سیلیسیوم، کارگاه ریسندگی کتان و مگا گاوداری در دهه فجر امسال افزود: موضوعات حیاتی مانند دانشگاه علوم پزشکی با پیگیری نماینده کلنگزنی میشود.
