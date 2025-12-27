نوری: اتاق بازرگانی موتور محرک توسعه خراسان شمالی است

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری عصر شنبه در دیدار با اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بجنورد که در سالن‌جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد، با اشاره به اهمیت اتاق بازرگانی اظهار کرد: این نهاد شناسنامه اقتصادی استان است و به‌عنوان موتور محرک و پیشران توسعه اقتصادی خراسان شمالی شناخته می‌شود.

وی افزود: ارتباط با کشورهای همسایه، به ویژه ترکمنستان، یک راهبرد اساسی است که مورد تأکید مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور قرار دارد و یکی از راه‌های کم‌اثر کردن تحریم‌ها، تقویت همین ارتباطات است.

استاندار خراسان شمالی با اشاره به موقعیت راهبردی استان تصریح کرد: بازاریابی، ایجاد جذابیت اقتصادی و بازگشایی گذرگاه‌های مرزی از اهداف اصلی برای توسعه روابط اقتصادی است و خراسان شمالی دروازه ورود به کشورهای آسیای میانه است و برگزاری نمایشگاه‌ها در این کشورها بهترین فرصت برای معرفی ظرفیت‌های استان خواهد بود.

نوری همچنین از برنامه‌ریزی برای سفر به کشور چین خبر داد و افزود: هدف از این سفر گشودن مسیرهای ارتباطی جدید و کشف بازارهای تازه برای استان است و همه دستگاه‌ها موظف به حمایت از سفرهای تجاری و حضور در نمایشگاه‌ها هستند.

استاندار خراسان شمالی در ادامه با تأکید بر همدلی و انسجام در استان گفت: دمیدن بر طبل اختلافات کار درستی نیست و اجازه نخواهیم داد امور استان متوقف شود. اختلاف سلیقه‌ها باید با سعه‌صدر و گفت‌وگو حل شود و باز کردن زخم‌های کهنه دردی را دوا نمی‌کند.

وی در پایان اظهار کرد: تقویت اتاق بازرگانی و رفع اختلافات با جدیت دنبال می‌شود تا این نهاد بتواند نقش مؤثر خود را در توسعه اقتصادی استان ایفا کند.