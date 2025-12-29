به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش اعلام شد مجموعه تنیس استقلال که در اختیار فدراسیون تنیس قرار داشت توسط سازمان خصوصی‌سازی برای فروش گذاشته شده است. این اقدام با مخالفت وزارت ورزش مواجه شد و وزیر ورزش در نامه‌ای انتقادی به وزیر اقتصاد اعلام کرد که مرکز ملی تنیس واگذار نخواهد شد. پس از این مخالفت‌ها و با توجه به اولویت تأمین اماکن ورزشی محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور نیز در نامه‌ای به وزیر اقتصاد با صراحت اعلام کرد که فرآیند واگذاری باید متوقف شود. با این حال همچنان پروسه واگذاری این مجموعه در دستور کار هیئت عالی واگذاری و سازمان خصوصی‌سازی قرار دارد و ابهامات در این زمینه هنوز پابرجاست.

داوود عزیزی رئیس فدراسیون تنیس ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت پرونده واگذاری باشگاه استقلال تنیس اظهار داشت: حسب درخواست فدراسیون تنیس و با حمایت قاطع آقای محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور ما امیدواریم این موضوع به طور کامل خاتمه یابد. نامه معاون اول صراحتاً اعلام کرده است که با توجه به کمبود فضای ورزشی در کشور و هماهنگی با وزیر ورزش فرآیند واگذاری متوقف شود و این پرونده عملاً باید بسته شده تلقی شود.

وی ادامه داد: با وجود این نامه و حمایت‌های قاطع دولت هنوز برخی ابهامات به دلیل ابلاغ‌های زیرمجموعه‌ای در وزارت اقتصاد وجود دارد. این موضوع باعث شد فضای خبری دوگانه‌ای شکل بگیرد اما ما امیدواریم با پیگیری‌های مستمر پرونده واگذاری نهایتاً منتفی شود.

آمادگی برای میزبانی مسابقات بین‌المللی پدل

رئیس فدراسیون تنیس ایران درباره میزبانی مسابقات پدل که فروردین ماه برگزار خواهد شد، گفت: ایران میزبان اولین دوره مسابقات بین‌المللی پدل شده و این میزبانی در دو باشگاه مختلف تهران انجام می‌شود. علاوه بر این برنامه‌ریزی کرده‌ایم میزبانی دیگری برای مسابقات جوانان جهان در شهریور ماه داشته باشیم.

او درباره زیرساخت‌های فدراسیون و نگرانی از قطعی برق و مشکلات مشابه که پیش از این در مسابقات تنیس رخ داده بود، توضیح داد: برخی مشکلات قبلی به دلیل ضعف عملکرد شرکت توسعه و تجهیز بود. با دستور وزیر ورزش و پیگیری‌های ما اصلاحات ساختاری در سیستم‌ها در حال انجام است. امیدواریم به زودی زمین‌ها و تجهیزات کامل تحویل گرفته شود تا در مسابقات پیش رو مشکلی ایجاد نشود.

انتظارات از عملکرد ملی‌پوشان پدل

عزیزی درباره عملکرد تیم ملی پدل ایران در مسابقات قهرمانی آسیا گفت: در قهرمانی آسیا تیم آقایان با وجود مربی خارجی چهارم شد و در بخش بانوان نایب قهرمان شدیم. این نشان می‌دهد که عملکرد بازیکنان در سطح آسیا قابل قبول است هرچند همیشه می‌توان بهتر بود. هدف ما این است که بازیکنان با حضور در مسابقات بین‌المللی تجربه کافی کسب کنند. برای مسابقات پیش رو هم که میزبان هستیم امیدواریم و تلاش خواهیم کرد از این امتیاز به خوبی استفاده کنیم و شاهد نتایج بهتری از ملی‌پوشان باشیم.

وی افزود: وقتی بازیکنان ببینند در کشور خود میزبان مسابقات هستند می‌توانند با هزینه کمتر و تمرکز بیشتر در رقابت‌ها حاضر شوند بدون اینکه مجبور شوند به کشورهای دیگر با هزینه‌های بالا سفر کنند قطعاً می‌توانند عملکرد بهتری را هم به نمایش بگذارند.

تغییرات در کادر فنی و آینده تیم ملی پدل

رئیس فدراسیون تنیس در مورد تغییرات احتمالی کادر فنی تیم ملی پدل گفت: قطعاً در آینده نزدیک تغییراتی خواهیم داشت و مربی جدید تیم ملی پدل معرفی خواهد شد. تلاش می‌کنیم از مربی داخلی استفاده کنیم ولی در صورت لزوم مربی خارجی هم به تیم اضافه خواهد شد.

عزیزی در پایان ضمن قدردانی از همراهی رسانه‌ها و حمایت مسئولان گفت: با توجه به حمایت‌های دولت و وزیر ورزش امید داریم که پرونده باشگاه استقلال تنیس به طور کامل بسته شود و تمرکز ما به توسعه ورزش تنیس، پدل و سایر رشته‌های زیر مجموعه فدراسیون معطوف باشد. برنامه‌های ما شامل میزبانی مسابقات بین‌المللی، بهبود زیرساخت‌ها و ارتقای سطح ملی‌پوشان است و امیدواریم در سال‌های آینده شاهد موفقیت‌های بیشتر در این رشته‌ها باشیم.