به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس، در شرایطی که بحث واگذاری مرکز ملی تنیس ایران از سوی سازمان خصوصی‌سازی با واکنش‌هایی در فضای ورزشی همراه شده و وزیر ورزش و جوانان نیز در مصاحبه‌های خود مخالفت صریح دولت و وزارت ورزش و جوانان را در این خصوص اعلام کرده بود حمایت محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور در راستای حفظ و صیانت از سرمایه‌های ملی و ورزشی حرکتی ارزشمند و قابل تقدیر است که جامعه تنیس از نگاه مدبرانه و توجه به جوانان ایران اسلامی تشکر می‌کند.

پس از حمایت‌های قاطع وزیر ورزش و جوانان و اعلام مخالفت دولت با طرح واگذاری قدیمی‌ترین و بزرگترین مرکز ملی تنیس ایران رئیس فدراسیون تنیس در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور درخواست توقف نهایی فرآیند فروش این مرکز را مطرح که با حمایت معاون اول رئیس جمهور و در نامه ارسالی محمدرضا عارف به سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی به صراحت اعلام می‌شود که با توجه به اولویت تأمین اماکن مورد نیاز ورزشی با هماهنگی وزیر ورزش و جوانان اقدام لازم صورت گیرد.

گفتنی است به نظر می‌رسد در چنین فضایی تأخیر در ابلاغ برخی نامه‌های ارسالی موجب فضایی دوگانه شده که فدراسیون تنیس با تقدیر از حمایت‌های معاون اول رئیس جمهور و وزیر ورزش و جوانان بابت حفظ این مجموعه قدیمی ورزش، قدردانی خود را ابراز می‌دارد.