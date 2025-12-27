به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس، آخرین روز از هفته نخست مسابقات بین‌المللی تنیس ساحلی (BT۱۰) در زمین‌های کی کورت المپیک جزیره کیش برگزار شد تا برترین‌های این مسابقات معرفی شوند.

در بخش مردان و در مرحله نیمه نهایی، تیم فرهان و شهریار اهرزاد مقابل زوج نوید آبیاری و رسول آراوند شکست خورد و در دومین بازی این مرحله تیم امیرعلی بنده نژاد و عرفان جوینده با عبور از سد زوج مهدی بازگیر و علیرضا رضایی جواز حضور در فینال را کسب کردند.

در دیدار پایانی این مسابقات، تیم امیرعلی بنده نژاد و عرفان جوینده با نتیجه ۶ بر یک و ۷ بر ۵ مقابل زوج آبیاری و رسول آراوند به پیروزی رسیدند تا هفته نخست این بازی‌ها با معرفی برترین‌ها به پایان برسد.

در بخش بانوان نیز در فینال تیم عسل فرحبدنیا و یاسمن حیدری با نتیجه ۲ بر یک مقابل تیم نازنین انوری و نیکی ثابتی پیروز شدند تا عنوان قهرمانی هفته نخست این رقابت‌ها را از آن خود کنند.

هفته نخست مسابقات بین‌الملی تنیس ساحلی BT۱۰ با حضور ۶۰ ورزشکار در قالب ۸ تیم بانوان و ۲۲ تیم در بخش آقایان به پایان رسید و تیم‌ها برای حضور در هفته دوم این مسابقات به مصاف هم خواهند رفت. سر داوری این رقابت‌ها بر عهده مجید گلچین سرداور نشان سفید کشورمان است و کسری حجازی در بخش مردان و سمیرا قدسی در بخش بانوان، مدیریت رویداد را بر عهده دارند.

هفته دوم این مسابقات از امروز در جزیره کیش آغاز شد و با پایان این هفته، رویداد بین‌المللی BT۵۰ با جایزه ۴ هزار دلاری از نهم تا یازدهم دی‌ماه برگزار می‌شود.

گفتنی است میلاد کی‌مرام مسؤولیت کمیته تنیس ساحلی کشورمان را بر عهده دارد و در چند وقت اخیر ورزشکاران ایرانی در رنکینگ جهانی صعودی قابل توجه را تجربه کرده‌اند. با برگزاری این رویداد، ۷ هفته مسابقات تنیس ساحلی در کشورمان برگزار شده که این امر در ارتقای رنکینگ ورزشکاران تنیس ساحلی کشورمان نقش به سزایی دارد.