به گزارش خبرنگار، حسن پیوندی ظهر یکشنبه در دیدار با مدیر کل کتابخانه های عمومی استان سمنان به میزبانی دفتر خود ضمن قدردانی از خدمات فرهنگی کتابخانه‌های عمومی، اظهار داشت: برای پررنگ‌تر کردن فرهنگ کتاب‌خوانی در جامعه تلاش همه دستگاه‌ها الزامی است.

وی ترویج مطالعه را راهی برای کاهش معضلات اجتماعی عنوان کرد و افزود: امروز می‌طلبد تا برای تحقق هدف گذاری فوق از همه ظرفیت‌ها استفاده شود.

مدیر کل درمان تأمین اجتماعی استان سمنان ضمن ابراز تأسف از فضای مجازی که مطالعه را تحت شعاع قرار داده است، ابراز داشت: با این حال کتاب هنوز جایگاه خود را در میان مردم حفظ کرده است.

پیوندی برای شارژ منظم کتاب در ایستگاه‌های مطالعه قول مساعد داد و تصریح کرد: برای فعال نگه داشتن این سازه‌ها تلاش می‌شود تا مراجعه کنندگان بتوانند از فرصت مطالعه بهره مند باشند.

وی بر گسترش تعاملات بین دو دستگاه تأکید کرد و افزود: این دیدار گامی مؤثر در راستای هم افزایی ظرفیت‌های فرهنگی و درمانی استان سمنان است و انتظار می‌رود با پیگیری‌های بعدی، برنامه‌های مشترک آموزشی و فرهنگی در دستور کار طرفین قرار گیرد.