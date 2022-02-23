به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا هاشمی ظهر چهارشنبه در جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی استان به میزبانی سالن جلسات یادگار امام (ره) استانداری سمنان ضمن بیان اینکه شهرداری‌های استان سمنان می‌بایست سهم نیم درصد کتابخانه‌ها را پرداخت کنند، ابراز داشت: در این راستا برخی شهرداری‌ها عملکرد مطلوبی داشتند که شایان تقدیر است و انتظار می‌رود مابقی شهرداری‌ها نیز در این حوزه هر چه سریع‌تر اقدام کنند.

وی بابیان اینکه پرداخت نیم درصد حق کتابخانه‌ها در راستای تقویت کتابخانه‌های عمومی هزینه می‌شود، افزود: این مهم می‌تواند به افزایش سرانه مطالعه در استان سمنان منتهی شود.

استاندار سمنان بابیان اینکه باید ظرفیت‌ها به استفاده از پتانسیل کتابخانه‌های عمومی در راستای افزایش سرانه مطالعه به‌کارگیری شود، ابراز داشت: از سویی معتقدیم که برای ارتقا سطح سرانه مطالعه و آگاهی مردم در سطح روستاها باید کتابخانه‌ها تقویت شوند.



هاشمی با بیان اینکه مباحث و مسائل پیرامون احداث کتابخانه عمومی شهر سرخه طی دیدار و نشست با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پیگیری شده و در دستور کار قرار دارد، تصریح کرد: تا زمان راه‌اندازی کتابخانه عمومی جدید شهر سرخه می‌بایست از فضاهای آموزشی مناسب در سطح شهر برای استقرار کتابخانه عمومی استفاده شود.

وی بابیان اینکه سطح بالای سواد مردم و دانشگاهی بودن استان ظرفیت بسیار مطلوبی است، افزود: رونمایی از کتاب در جلسات انجمن کتابخانه‌های عمومی طرح خوبی که با حضور خود نویسندگان، می‌تواند در راستای توجه و اهمیت دادن به کتاب انجام شود.