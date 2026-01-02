علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامهها برای بهرهگیری از هوش مصنوعی در دفاتر اسناد رسمی اظهار کرد: استفاده از هوش مصنوعی بهصورت مطلق و بدون ضابطه امکانپذیر نیست و اجرای آن نیازمند رعایت مجموعهای از الزامات مشخص است.
وی افزود: در حوزه دفاتر اسناد رسمی، چنانچه الزامات لازم از نظر قانونی، امنیتی و فنی بهطور کامل رعایت شود، کانون با بهکارگیری هوش مصنوعی برای افزایش سرعت و ارتقای امنیت فرآیندها مخالفتی ندارد و این امر قابل اجراست؛ اما در صورت فقدان این الزامات، استفاده از هوش مصنوعی میتواند مخاطرهآمیز باشد.
خندانی تأکید کرد: امنیت معاملات مردم خط قرمز ماست و تا زمانی که تمامی فرآیندها بهصورت کامل تکمیل و ایمن نشود، نباید اقدامی صورت گیرد که به اعتماد عمومی خدشه وارد کند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در بخش دیگری از این گفتگو درباره سیاستها برای جلوگیری از اشباع دفاتر اسناد رسمی گفت: مرجع صدور مجوز دفاتر، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و قوه قضائیه است و این موضوع در حیطه وظایف کانون قرار ندارد، اما ما همواره مخاطرات، مشکلات و معضلات موجود را به مسئولان ذیربط منعکس میکنیم.
وی خاطرنشان کرد: هدف از این تذکرات، پیشگیری از بروز مشکلات احتمالی برای کشور و مردم است تا تصمیمگیریها درباره تأسیس دفاتر جدید با درنظر گرفتن همه جوانب و واقعیتهای موجود انجام شود.
نظر شما