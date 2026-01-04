  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۱۴ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۲۷

تکذیب ادعای کشته‌شدن «ساغر اعتمادی» در اغتشاشات چهارمحال و بختیاری

مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: ادعای رسانه‌های معاند درباره فوت فردی به نام ساغر اعتمادی صحت ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه در روزهای اخیر و در پی برگزاری تجمع‌ها و اغتشاشات در برخی از مناطق کشور، رسانه‌های معاند و ضد انقلاب مجدد دست به کار شدند و پروژه کشته سازی را آغاز کردند.

در این راستا در ساعات اخیر ادعا شده است فردی به نام ساغر اعتمادی در جریان اغتشاشات در استان چهارمحال و بختیاری فوت کرده است.

پیگیری‌ها از منابع رسمی نشان می‌دهد خانم ساغر اعتمادی در جریان یکی از این اغتشاشات مقابل فرمانداری شهرستان فارسان استان چهارمحال و بختیاری آسیب دیده و به بیمارستان منتقل شده است.

براساس گزارش رسمی، نامبرده وضعیت عمومی پایداری دارد و مشکل حاد و شرایط تهدید کننده حیات ندارد.

بررسی‌های تکمیلی در رابطه با این حادثه از سوی نهادهای ذیربط در حال بررسی است.

کد خبر 6712148

