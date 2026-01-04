  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۱۴ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۲۹

هوشمندسازی و اجرای ناقص قوانین؛ چالش اصلی کاهش تصادفات در تهران

هوشمندسازی و اجرای ناقص قوانین؛ چالش اصلی کاهش تصادفات در تهران

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران با اشاره به مسئولیت بیش از ۳۰ دستگاه در حوزه تصادفات، از اجرای ناقص تکالیف قانونی انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل نیکوکار، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران در نشستی با حضور سردار حسن مؤمنی، جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا با بیان اینکه در حوزه تصادفات بیش از ۳۰ دستگاه تکالیف قانونی بر عهده دارند، گفت: متأسفانه در برخی موارد دستگاه‌ها به این تکالیف عمل نمی‌کنند یا بخشی از وظایف قانونی را اجرا و بخشی را به صورت ناقص اجرا می‌کنند.

وی با تاکید بر ضرورت هوشمندسازی برای کاهش آمار تصادفات به اقدامات معاونت اجتماعی دادگستری استان تهران از جمله پیگیری نصب و به‌روزرسانی دوربین‌های ثبت تخلفات درون شهری تهران، رفع مشکلات و نواقص دوربین‌های برون شهری، اجرای صحیح ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، اجرای قوانین و مقررات حوزه حمل و نقل بار و مسافر و روشنایی بزرگراه‌ها اشاره کرد.

حسن مؤمنی، جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی کل کشور نیز در این جلسه با بیان اینکه هدف اصلی پلیس راهور کاهش آمار تلفات و مصدومین حوادث رانندگی و انضباط بخشی ترافیکی می‌باشد گفت: دستگاه قضایی به عنوان یکی از دستگاه‌های موثر در پیشگیری از وقوع تصادفات به شمار می‌آید.

مومنی افزود: دادگستری با پیگیری موضوع تحت عنوان حفظ حقوق عامه و با استفاده از اختیارات دادستان در شهرستان‌ها می‌تواند دستگاه‌های اجرایی متولی و مسئول در حوزه تصادفات را ملزم به اجرای قانون نموده و با متخلفین برخورد قانونی کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران در ادامه، با تاکید بر نقش اصلی عامل انسانی در بروز تصادفات خواستار توسعه بانک اطلاعات رانندگان پرخطر و برخورد جدی با رانندگی در حالت مستی شد و افزود: افرادی که مطابق ماده (۷) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مرتکب تخلفات حادثه ساز می‌شوند باید نمره منفی دریافت نمایند و اطلاع رسانی لازم به آن‌ها صورت پذیرد و در مراحل بعد مطابق قانون، گواهینامه آن‌ها ضبط و ابطال شود.

نیکوکار ضمن تاکید بر ساماندهی موتورسواران و الزام آن‌ها به استفاده از کلاه ایمنی افزود: متأسفانه بخش عمده‌ای از فوتی‌های شهر و استان تهران را موتورسواران تشکیل می‌دهند.

وی در ادامه بیان کرد: ضرورت دارد ضمن آگاهی بخشی، با موتورسوارانی که با موتور سیکلت بدون پلاک یا دارای نقص فنی در تردد هستند و موتورسوارانی که رفتارهای پرخطر همچون تردد در پیاده‌روها و حرکت در خلاف جهت یا در مسیر ویژه اتوبوس دارند، برخورد قانونی و قاطع به عمل آید.

کد خبر 6711893

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها