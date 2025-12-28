توانا:کارگروه تعیین تکلیف اسناد ثبتی اراضی صنعتی خراسان شمالی تشکیل شد

مهدی توانا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کارگروه تعیین تکلیف اسناد ثبتی اراضی صنعتی خراسان شمالی با مشارکت اداره کل ثبت اسناد و املاک، اداره کل راه و شهرسازی و اداره کل منابع طبیعی و امور اراضی تشکیل شده است.

وی افزود: هدف از تشکیل این کارگروه، بررسی دقیق وضعیت مالکیت و اسناد ثبتی اراضی شهرک‌ها و نواحی صنعتی و تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری در استان است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان شمالی با اشاره به برگزاری نخستین نشست این کارگروه گفت: این جلسه به میزبانی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان برگزار شد و در آن وضعیت اسناد ثبتی یک‌هزار و ۷۳۸ هکتار از اراضی در اختیار شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان و منطقه ویژه اقتصادی بجنورد بررسی شد.

توانا ادامه داد: بر اساس گزارش ارائه‌شده، بیش از ۸۱ درصد این اراضی دارای اسناد ثبتی و تفکیکی، سه درصد دارای اسناد دفترچه‌ای و حدود ۱۶ درصد فاقد سند رسمی هستند.

وی بیان کرد: همچنین در چارچوب تفاهم‌نامه سال ۱۳۹۱ میان سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بیش از ۹۰۰ برگ سند برای حدود ۳۰۰ هکتار از اراضی صنعتی استان اخذ شده است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان شمالی در پایان بیان کرد: مقرر شد این کارگروه با اجرای برنامه‌ای ۱۰ محوری، اقدامات حقوقی و فنی لازم برای تعیین تکلیف کامل وضعیت ثبتی اراضی صنعتی استان را تا پایان سال جاری دنبال کند.