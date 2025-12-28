به گزارش خبرگزاری مهر، پویش سراسری بوسه بر دستان پدر «بهترین بابای دنیا» برگزار می‌شود.

بنیاد بین المللی غدیر با هدف ترویج سبک زندگی علوی و تبیین نقش و جایگاه پدردر فرهنگ ایرانی؛ اسلامی، همزمان با ایام الله میلاد نور (میلاد جوادالائمه (ع) (روز پسر) لغایت میلاد امیرالمؤمنین (ع) (روز پدر)) اقدام به برگزاری پویش سراسری بوسه بر دستان پدر (بهترین بابای دنیا) نموده است.

این پویش سراسری با اهتمام بنیاد بین‌المللی غدیر و مشارکت وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت امور خارجه، سازمان بسیج مستضعفین، سازمان صدا و سیما، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، جامعه المصطفی العالمیه، سازمان اوقاف و امور خیریه، کمیته امداد امام خمینی (ره)، مجمع جهانی اهل بیت (ع)، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و با همکاری مجموعه‌ای از مراکز فرهنگی ملی و بین المللی در داخل و خارج از کشور برگزار می‌شود.

علاقه مندان در اقصی نقاط دنیا می‌توانند با خلق آثار هنری و ادبی درباره گرامیداشت مقام پدر به صورت شعر، داستان، نقاشی، سرود و تولیدات چند رسانه‌ای و ارسال آن در پویش سراسری بوسه بر دستان پدر (بهترین بابای دنیا) شرکت نمایند.

بر این اساس مهلت ارسال آثار تا ۲۷ دیماه ۱۴۰۴ سالروز مبعث پیامبر گرامی اسلام (ص) تعیین شده است و علاقه مندان می‌توانند با مراجعه به نشانی https://B2n.ir/uf8284 یا اسکن نمودن بارکد نشانی دبیرخانه پویش، آثار خود را بارگذاری نمایند.

آئین اختتامیه و اهدا جوایز برگزیدگان در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ در آستانه نیمه شعبان و میلاد با سعادت قائم آل محمد (ص)، مهدی موعود (عج) برگزار و از برگزیدگان بخش‌های: خانواده‌های مشارکت کننده، پدران الگو، فرزندان برگزیده، فعالان فرهنگی و رسانه‌ای برگزیده و آثار برتر با اهدا تندیس ویژه «دست های امن پدر»، لوح سپاس و جوایز ارزنده نقدی تجلیل می‌گردد.