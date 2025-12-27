رزمایش بزرگ مواسات در سمنان؛ توزیع ۱۴ هزار بسته حمایتی بین نیازمندان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین ذوالفقاری غروب شنبه در مراسم رزمایش گسترده مواسات و کمک مؤمنانه با محوریت کمیته امداد و با حضور مقامات استانی در محل انبار این اداره کل، اظهار داشت: به مناسبت فرا رسیدن ماه رجب ۱۴ هزار بسته حمایتی در استان سمنان توزیع شد.

وی با اشاره به اینکه بسته‌های کمک معیشتی و حمایتی برای جامعه هدف با کمک دولت و خیران تهیه شده است، افزود: این اقلام به زودی بین جامعه هدف توزیع خواهد شد.

مدیر کل کمیته امداد استان سمنان با تاکید بر اینکه رزمایش شامل اقلام اساسی و ضروری مورد نیاز خانواده‌ها بوده است، ابراز داشت: در این رزمایش ۲۰۰ سری جهیزیه و کمک هزینه ازدواج برای زوج‌های جوان داده شده است.

ذوالفقاری تصریح کرد: اهدای یک هزار و ۵۰۰ قلم لوازم ضروری منزل به نیازمندان، توزیع سه هزار بسته سبد بهداشتی، اهدای شش هزار دست البسه، توزیع سه هزار و ۱۰۰ بسته پوشینه بهداشتی در این رزمایش انجام گرفته است.

وی بر اهمیت ارائه گزارش‌های ماهیانه توسط دستگاه‌های عضو کارگروه تأکید کرد و بیان داشت: اجرای برنامه‌های محرومیت زدایی تا پایان سال در دستور کار است.