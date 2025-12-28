به گزارش خبرگزاری مهر، رضا البرزی ظهر یکشنبه اظهار کرد: همزمان با سالروز تشکیل نهضت سوادآموزی، اعلام شد که ۲۲۴ نفر از مددجویان این نهاد پس از شرکت در دورههای سوادآموزی موفق به کسب نمره قبولی و دریافت گواهی پایان دوره شدند.
وی ضمن گرامیداشت این روز با اشاره به برگزاری دورههای سواد آموزی ویژه مددجویان گفت: از ابتدای سال جاری، ۷۵۶ نفر از مددجویان در سه دوره «سوادآموزی، تحکیم و انتقال» شرکت کردند که در نهایت ۲۲۴ نفر موفق به کسب نمره قبولی و پیوستن به جمع باسوادان استان شدند.
مدیرکل کمیته امداد استان البرز افزود: در مقایسه با سال گذشته که ۹۰ نفر در این دورهها قبول شدند، امسال شاهد رشد ۲/۵ برابری در میزان قبولی مددجویان هستیم که این موضوع بیانگر افزایش انگیزه، مشارکت و ارتقای سطح کیفی برنامههای آموزشی است.
وی توضیح داد: در بخش سوادآموزی از میان ۳۴۶ شرکتکننده، ۱۰۱ نفر و در بخش تحکیم و انتقال نیز از ۳۹۰ شرکتکننده، ۱۲۳ نفر موفق به اخذ نمره قبولی شدهاند. این دورهها با هدف ارتقای توانمندی فردی، افزایش خودباوری، تقویت مشارکت اجتماعی و ایجاد زمینه اشتغال بهتر برای مددجویان برگزار میشود.
البرزی خاطرنشان کرد: کمیته امداد استان البرز با تداوم اجرای چنین طرحهایی تلاش میکند ضمن ارتقای مهارتهای آموزشی، مسیر توانمندسازی، اشتغال پایدار و خودکفایی اقتصادی خانوادههای تحت حمایت را تسهیل کند تا این گروه به تدریج در جامعه نقشآفرینتر شوند.
