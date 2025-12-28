  1. استانها
  2. البرز
۷ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۱۵

مددجویان البرزی باسواد شدند؛ رشد ۲.۵ برابری قبولی‌های سوادآموزی

مددجویان البرزی باسواد شدند؛ رشد ۲.۵ برابری قبولی‌های سوادآموزی

کرج_مدیرکل کمیته امداد استان البرز از ثبت رشد ۲.۵ برابری در آمار قبولی‌های شرکت‌کنندگان در کلاس‌های سوادآموزی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا البرزی ظهر یکشنبه اظهار کرد: هم‌زمان با سالروز تشکیل نهضت سوادآموزی، اعلام شد که ۲۲۴ نفر از مددجویان این نهاد پس از شرکت در دوره‌های سوادآموزی موفق به کسب نمره قبولی و دریافت گواهی پایان دوره شدند.

وی ضمن گرامیداشت این روز با اشاره به برگزاری دوره‌های سواد آموزی ویژه مددجویان گفت: از ابتدای سال جاری، ۷۵۶ نفر از مددجویان در سه دوره «سوادآموزی، تحکیم و انتقال» شرکت کردند که در نهایت ۲۲۴ نفر موفق به کسب نمره قبولی و پیوستن به جمع باسوادان استان شدند.

مدیرکل کمیته امداد استان البرز افزود: در مقایسه با سال گذشته که ۹۰ نفر در این دوره‌ها قبول شدند، امسال شاهد رشد ۲/۵ برابری در میزان قبولی مددجویان هستیم که این موضوع بیانگر افزایش انگیزه، مشارکت و ارتقای سطح کیفی برنامه‌های آموزشی است.

وی توضیح داد: در بخش سوادآموزی از میان ۳۴۶ شرکت‌کننده، ۱۰۱ نفر و در بخش تحکیم و انتقال نیز از ۳۹۰ شرکت‌کننده، ۱۲۳ نفر موفق به اخذ نمره قبولی شده‌اند. این دوره‌ها با هدف ارتقای توانمندی فردی، افزایش خودباوری، تقویت مشارکت اجتماعی و ایجاد زمینه اشتغال بهتر برای مددجویان برگزار می‌شود.

البرزی خاطرنشان کرد: کمیته امداد استان البرز با تداوم اجرای چنین طرح‌هایی تلاش می‌کند ضمن ارتقای مهارت‌های آموزشی، مسیر توانمندسازی، اشتغال پایدار و خودکفایی اقتصادی خانواده‌های تحت حمایت را تسهیل کند تا این گروه به تدریج در جامعه نقش‌آفرین‌تر شوند.

کد خبر 6704428

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها