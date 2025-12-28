استفاده از ظرفیت ماهواره برای ایجاد ارتباط در مناطق صعب العبور

به گزارش خبرنگار مهر، سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در برنامه پرتاب همزمان ۳ ماهواره ایرانی به فضا که امروز بعد ازظهر برگزار شد در جمع خبرنگاران گفت: امروز شاهد یک لحظه تاریخی بودیم. با پرتاب سه ماهواره به مدار زمین، قدم بزرگی در راستای توسعه صنعت فضایی کشور برداشته شد. این اقدام، نویدبخش اتفاقات ویژه‌ای در آینده است که به ویژه در حوزه‌های مختلفی چون کشاورزی، بهبود زیرساخت‌های ارتباطی و به کارگیری فناوری‌های نوین در کشور تأثیرگذار خواهد بود.

هاشمی افزود: یکی از محورهای راهبردی وزارت ارتباطات، تقویت صنعت فضایی و توسعه ماهواره‌های مخابراتی است. همان‌طور که می‌دانید، ماهواره ناهید ۲ پیش از این به فضا پرتاب شد و اکنون در دستور کار ما، پرتاب ماهواره‌های ناهید ۳ و دیگر ماهواره‌هایی با قابلیت‌های سنجشی و مخابراتی با دقت و کیفیت بالا قرار دارد. امیدواریم این ماهواره‌ها را در سال‌های آینده به مدار فضا ارسال کنیم.

وزیر ارتباطات در ادامه به اهمیت این پروژه‌ها برای ایران اشاره کرد و گفت: یکی از مأموریت‌های ویژه وزارت ارتباطات، ایجاد بسترهای ارتباطی برای روستاها و مناطق صعب‌العبور در سرتاسر کشور است. با توجه به عدم دسترسی این مناطق به خدمات ارتباطی مناسب، استفاده از ظرفیت خدمات ماهواره‌ای می‌تواند تغییرات بزرگی در این زمینه ایجاد کند.

هاشمی تصریح کرد: در دولت سیزدهم، نگاه ما به ظرفیت‌های موجود در صنعت فضایی و استفاده از آن‌ها برای ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی برای تمام مناطق کشور است. به ویژه، در روستاها و نواحی دورافتاده، استفاده از خدمات ماهواره‌ای می‌تواند به عنوان یک راهکار مؤثر در راستای توسعه و پیشرفت کشور باشد.

وی همچنین گفت: وزارت ارتباطات در این حوزه اثرگذار است و در راستای تقویت صنعت فضایی، ماهواره‌هایی همچون پایا، ظفر و کوثر که توسط بخش خصوصی و دستگاه‌های مختلف توسعه یافته‌اند، در اختیار فعالان این صنعت قرار گرفته‌اند. ما همواره آماده‌ایم تا این بسترها را به صورت عادلانه در اختیار تمامی فعالان صنعت فضایی کشور قرار دهیم و از جوانان و بخش خصوصی برای فعالیت در این عرصه حمایت کنیم.

هاشمی در پایان افزود: همکاران ما در سازمان فضایی و پژوهشگاه فضایی با دعوت از نخبگان، مسیر توسعه صنعت فضایی را آغاز کرده‌اند. امیدواریم در آینده نزدیک، شاهد اتفاقات خوب و مبارک برای مردم عزیز کشورمان باشیم.