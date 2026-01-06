تشکیل کارگروه ویژه برای ترسیم نقشه راه توسعه ارتباطات استان خوزستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر ارتباطات در جلسه کنترل پروژه و پایش ارتباطات استان خوزستان با حضور استاندار و مدیران اپراتورها، ضمن بررسی پیشرفت‌ها و چالش‌های موجود، بر رفع موانع اجرایی برای توسعه ارتباطات خوزستان تأکید کرد و خواستار تشکیل کارگروه ویژه برای ترسیم نقشه راه ارتباطی استان شد.

سیدستار هاشمی در این جلسه که با حضور سید محمدرضا موالی‌زاده، استاندار خوزستان برگزار شد با اشاره به اهمیت انطباق اقدامات صورت گرفته با گزارش‌های منتشر شده گفت: همه تلاش ما این است که تا اقدامات همکاران ما در حوزه‌های مختلف زندگی مردم به بار ننشسته، گزارشی ارائه ندهیم.

تفاوت معنادار ارتباطات با سایر زیرساخت‌ها

هاشمی بحث اتصال در حوزه ارتباطات را متفاوت از حوزه‌هایی مثل آب و برق عنوان کرد و افزود: اتصال در حوزه ارتباطات با زیرساخت‌هایی مانند برق، آب و جاده متفاوت است، زیرا ارتقا مستمر نسل‌های ارتباطی و تغییر فناوری موجب می‌شود ارتباطات به صورت مستمر بازتعریف و پایش شوند.

وی ادامه داد: افزایش کیفیت ارتباطات معمولاً با کاهش برد پوشش سایت‌ها همراه است و این امر، کار ستاد و مراکز استانی را دشوار می‌کند.

تقدیر از پیشرفت جی‌نف در خوزستان

وزیر ارتباطات اقدامات انجام شده در ارتقای ارتباطات استان خوزستان در دولت چهاردهم در حوزه جی‌نف و تحقق دولت هوشمند که مورد تاکید رئیس جمهور نیز هست را قابل ملاحظه برشمرد و گفت: پیشرفت خوب این پروژه در سطح استان خوزستان نشان از اشراف و اهتمام مجموعه در این خصوص دارد.

وی افزود: سرمایه‌گذاری در عدالت ارتباطی با توسعه ارتباطات روستایی و توسعه متوازن زیرساخت‌ها در شهرستان‌های مختلف استان حاکی از تسهیلگری موفق و تدبیر مناسب است.

وزیر ارتباطات ادامه داد: خوزستان در میان استان‌های پیشرو کشور در این حوزه قرار دارد و این پیشرفت‌ها ناشی از تدبیر و اعتقاد استاندار به اهمیت توسعه ارتباطات است.

هاشمی با اشاره به تکلیف وزارت ارتباطات در توسعه ارتباطات روستایی گفت: برای ارائه خدمات دولت هوشمند و الکترونیک مطابق برنامه هفتم، مکلف هستیم که همه روستاهای بالای ۲۰ خانوار را با کیفیت مناسب به اینترنت و شبکه ملی اطلاعات متصل کنیم و با توجه به منابع محدود، سرمایه‌گذاری خوبی صورت گرفته و وضعیت استان مطلوب است.

لزوم تسهیلگری برای توسعه ارتباطات

هاشمی با بیان اینکه ارتباطات در تمامی شئون مختلف زندگی مردم سایه انداخته، تأکید کرد: ارتباطات امروزه اقتصاد، آموزش و سلامت را تحت تأثیر قرار داده و می‌طلبد به منظور رونق اقتصادی، تسهیلگری ویژه‌ای در بخش‌هایی چون جاده، محیط زیست و برق اتفاق بیفتد تا رتبه استان پهناور خوزستان با توپوگرافی ویژه خود در همه شاخص‌ها ارتقا یابد.

وی نگاه رو به جلو در استان را نوید بخش اقدامات مهم آینده دانست و گفت: گام‌های محکم و استوار برداشته شده و امیدواریم بتوانیم در حوزه زیرساخت ثابت، که یکی از اولویت‌های ما در دولت چهاردهم است، با همدلی و نگاه هم‌افزا نیازمندی‌ها را برطرف کنیم. وی همچنین بر نقش تعامل شهرداری‌ها در این زمینه تأکید کرد.

آمادگی وزارت ارتباطات برای توسعه زیرساخت‌های ثابت

وزیر ارتباطات با اشاره به جلسات متعدد خود با وزیر کشور، از آمادگی وزارت ارتباطات برای سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های ثابت خبر داد و خاطر نشان کرد: با وجود موانع موجود، در بعضی استان‌ها تعاملاتی ایجاد شده است، اما در خوزستان، پیشرفت پروژه فیبر نوری هنوز قابل قبول نیست؛ چه در بحث مهاجرت از سیم مسی به فیبر که توسط شرکت مخابرات ایران دنبال می‌شود و چه در بحث FTTH که توسط دیگر اپراتورها در دست اجراست.

وی افزود: ضروری است تعامل ایجاد شود و ما آماده‌ایم به صورت ویژه در استان خوزستان سرمایه‌گذاری کنیم تا این شکاف در حداقل زمان ممکن جبران شود.

تحقق «عدالت آموزشی» در کنار «عدالت ارتباطی»

هاشمی با اشاره به اهمیت حوزه آموزش، به پروژه ایران دیجیتال پرداخت و اعلام کرد: این برنامه بیش از دو میلیون دانش‌آموز مقطع اول متوسطه را با استفاده از ظرفیت پلتفرم‌های آموزشی پوشش می‌دهد و از برنامه‌های وزارت ارتباطات در تعامل با آموزش و پرورش است.

وی افزود: طبق گزارش‌ها، بیشترین استقبال از این برنامه در مناطق کمتر برخوردار رخ داده که تحقق «عدالت آموزشی» در کنار «عدالت ارتباطی» را رقم زده و از دستاوردهای مهم دولت چهاردهم است.

وزیر ارتباطات این برنامه را بلندمدت خواند و با تأکید بر اینکه این پنجره فرصتی است که باید حداکثر استفاده از آن شود، خواستار اهتمام خوزستان در بهره‌گیری از ظرفیت‌های استان برای ارتقای خود در این طرح شد.

تشکیل کارگروه ویژه حوزه ارتباطات در استان

در ادامه این جلسه وزیر ارتباطات با اشاره به بحث مطالبات اپراتورها ضمن استقبال از پیشنهاد فعال‌سازی کارگروه ویژه حوزه ارتباطات در خوزستان اعلام آمادگی کرد تا بلافاصله این کارگروه تشکیل شود و در اولین سفر به استان، نتایج آن در ترسیم نقشه راه استان لحاظ شود.

حمایت استاندار خوزستان از توسعه ارتباطات

موالی‌زاده، استاندار خوزستان نیز در این جلسه با دعوت از وزیر ارتباطات برای حضور میدانی در استان و پیگیری موضوعات مختلف، برگزاری این جلسات را مثبت ارزیابی کرد و گفت: این جلسات که به بیان پیشرفت‌ها، اقدامات، چالش‌ها و انتظارات دو طرف و ترسیم نقشه راه مشخص منجر می‌شود، بسیار ارزشمند است.

وی با برشمردن مزایای استان خوزستان در زمینه صنایع، گردشگری و کشاورزی، توسعه ارتباطات را مهم دانست و قول مساعد در رفع موانع توسعه ارتباطات در استان، پیگیری موضوعات مرتبط با منابع طبیعی، مجوزهای زیست محیطی، معارضین و ضرورت همکاری جدی فرمانداران و شهرداری‌ها برای تأمین برق پایدار و گازوئیل و تشکیل کارگروه توسعه حوزه ارتباطات زیر نظر شورای تأمین استان داد.

گزارش مدیران و اپراتورها

در این نشست، چند تن از مدیران و معاونان وزارت ارتباطات و همچنین مدیران عامل اپراتورهای ارتباطی ثابت و سیار فعال در خوزستان، گزارشی از اقدامات انجام شده در دولت چهاردهم ارائه و چالش‌های پیش روی خود در زمینه تأمین برق پایدار، مجوزها، منابع طبیعی و محیط زیست را مطرح کردند.