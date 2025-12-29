به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پس از تزریق موفق ماهوارههای «ظفر ۲»، «پایا» و «کوثر» به مدار و دریافت دادههای کنترلی اولیه، فرآیند پایدارسازی مداری و آزمونهای فنی این ماهوارهها با هدف ارزیابی عملکرد زیرسامانهها و تثبیت وضعیت مداری آنها در حال انجام است.
پس از پرتاب، هر سه ماهواره در بازه زمانی ساعت ۱۹ تا ۲۱ بهترتیب در مدار قرار گرفتند و در نخستین گذر از فراز ایران، دادههای کنترلی آنها در ایستگاههای زمینی دریافت شد.
این دادهها سلامت برخی زیرسامانههای حیاتی از جمله تأمین توان، مخابرات، تلهمتری تلهکامند و بوردهای الکترونیکی واسطه را نشان میدهد و مبنای آغاز آزمونهای مداری است.
در ردهای مداری صبح هشتم دیماه، پارامترهای تکمیلی زیرسامانهها دریافت شد و هرچند سرعت زاویهای اولیه تزریق ماهواره «پایا» توسط بلوک انتقال مداری فریگات بیش از حد معمول بود، فرآیند کاهش سرعت و پایدارسازی مداری با دقت بالا در حال انجام است.
بهروزرسانی موقعیت و سرعت مداری ماهوارهها (اطلاعات TLE) بر اساس دادههای تزریق مداری و رصد زمینی برای برقراری ارتباط پایدار ادامه دارد.
هر یک از این سه ماهواره در طول ۲۴ ساعت حداکثر دو گذر در روز و دو گذر در شب از فراز ایران خواهند داشت و در هر عبور چند دقیقه امکان برقراری ارتباط، ارسال فرامین و دریافت دادههای فنی فراهم میشود. این مراحل زمینه لازم برای ادامه آزمونهای مداری و آمادهسازی ماهوارهها برای بهرهبرداری عملیاتی را فراهم میکند.
