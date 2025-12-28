پرتاب ۳ ماهواره ایرانی، گامی مهم در راستای آینده دیجیتال ایران

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محسن صدر، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به پرتاب همزمان سه ماهواره ایرانی به فضا نوشت: «پرتاب موفق هم‌زمان سه ماهواره ایرانی را به مردم شریف ایران، جامعه علمی کشور و متخصصان پرتلاش صنعت فضایی تبریک می‌گویم. این افتخار ملی، نماد توان فناوری بومی و آینده‌ساز ایران دیجیتال است.»

پیام رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران به مناسبت پرتاب همزمان سه ماهواره ایرانی به فضا

صدر رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران همچنین به مناسبت پرتاب همزمان سه ماهواره ایرانی به فضا پیامی صادر کرد.

در متن پیام صدر آمده است: پرتاب موفقیت‌آمیز هم‌زمان سه ماهواره بومی ایرانی به فضا، جلوه‌ای روشن از بلوغ فناورانه، توان مهندسی و اعتمادبه‌نفس ملی در مسیر پیشرفت ایران عزیز است؛ رخدادی غرورآفرین که جایگاه جمهوری اسلامی ایران را در منظومه فناوری‌های پیشرفته جهانی بیش از پیش تثبیت کرد.

اینجانب این دستاورد بزرگ و راهبردی را به ملت شریف ایران، دولت محترم، به‌ویژه وزیر فرهیخته و آینده‌نگر ارتباطات و فناوری اطلاعات، جناب آقای دکتر سید ستار هاشمی، همچنین متخصصان، پژوهشگران و مهندسان متعهد سازمان فضایی ایران که با دانش، دقت و مجاهدت علمی این موفقیت را رقم زدند، صمیمانه تبریک عرض می‌کنم.

امروز فناوری فضایی، صرفاً نماد پرتاب یک ماهواره نیست؛ بلکه بخشی جدایی‌ناپذیر از زنجیره حکمرانی داده، توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، تقویت شبکه‌های هوشمند، ارتقای امنیت اطلاعات و تحقق دولت هوشمند به شمار می‌رود. ماهواره‌ها، ستون‌های نامرئی اقتصاد دیجیتال، مدیریت هوشمند سرزمین، پایش محیط زیست، توسعه ارتباطات پایدار و تصمیم‌سازی مبتنی بر داده هستند و این موفقیت، افق‌های تازه‌ای را پیش روی زیست‌بوم فناوری اطلاعات کشور می‌گشاید.

سازمان فناوری اطلاعات ایران، این دستاورد ملی را گامی بلند در مسیر هم‌افزایی «فضا، داده و فناوری اطلاعات» می‌داند و با تمام ظرفیت‌های تخصصی خود، آماده است در بهره‌برداری هوشمندانه از این توانمندی، توسعه خدمات دیجیتال مبتنی بر داده‌های فضایی و تقویت زیرساخت‌های فناورانه کشور نقش‌آفرینی مؤثر داشته باشد.

بی‌تردید این موفقیت، پیام روشنی برای جهان دارد: ایران با اتکا به سرمایه انسانی، دانش بومی و اراده ملی، مسیر پیشرفت فناورانه را با قدرت و ثبات ادامه می‌دهد.

از درگاه خداوند متعال، توفیق روزافزون همه دست‌اندرکاران این مسیر افتخارآمیز را مسئلت دارم و امیدوارم این دستاورد، سرآغاز فصل تازه‌ای از اقتدار علمی، فناورانه و دیجیتال ایران اسلامی باشد.

محمد محسن صدر

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران