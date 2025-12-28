داریوش گلعلیزاده شامگاه یکشنبه در حاشیه نخستین نمایشگاه تخصصی فناوریهای سبز و انرژیهای پاک اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این نمایشگاه با هدف توسعه فناوریهای سبز در جهت حل مسائل زیستمحیطی، کاهش آلودگی ناشی از صنایع، تولید و سایر فعالیتهای تأثیرگذار بر کیفیت محیط زیست برگزار شد.
وی با اشاره به شرایط شکننده زیستمحیطی استان اصفهان افزود: برگزاری چنین نمایشگاهی فرصتی ارزشمند برای آشنایی عموم با فناوریهای سبز، انرژیهای پاک و تبادل تجربیات موفق میان صنایع مختلف فراهم کرد.
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان اصفهان اضافه کرد: این نخستین دوره نمایشگاه بود و یکی از دستاوردهای کلیدی آن، ایجاد بستری برای به اشتراک گذاشتن تجربیات موفق صنایع در حوزه محیط زیست بود.
گلعلیزاده تاکید کرد: امید است سال آینده این نمایشگاه را با کیفیت بالاتر، حضور گستردهتر واحدهای اثرگذار و بهویژه شرکتهای دارای فناوریهای ثبتشده و نوین در حوزه تولید و انرژیهای پاک برگزار کنیم.
به گفته وی، شرکتهای دانشبنیان و فعال در این زمینه میتوانند تجهیزات و دستاوردهای خود را ارائه دهند و صنایع مشکلدار استان با مذاکره با آنها به سمت اهداف زیستمحیطی حرکت کنند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با ابراز گلایه از عدم استقبال جدی صنایع بزرگ استان از نمایشگاه فناوریهای سبز گفت: متأسفانه صنایع بزرگی مانند پالایشگاه و فولاد مبارکه حضور جدی و مؤثری در این نمایشگاه نداشتند. فولاد مبارکه تنها بهصورت نصفهنیمه حضور یافت و انتظار ما بسیار بیشتر از این بود.
گل علیزاده افزود: جالب اینکه بسیاری از این صنایع بزرگ در نمایشگاههای خارج از استان شرکت میکنند، اما مردم انتظار دارند که با توجه به تأثیرات این واحدها بر کیفیت محیط زیست، حضور جدیتری در استان خودشان داشته باشند و دستاوردهایشان را به مردم معرفی کنند.
وی افزود: این نمایشگاه ظرفیت مناسبی برای ایفای مسئولیت اجتماعی بود که این صنایع از آن محروم ماندند.
مدیرکل حفاظت محیطزیست اصفهان تصریح کرد: مسئولیت اجتماعی ایجاب میکند مدیران این واحدها دغدغههای ذهنی مردم درباره آلودگیها را برطرف کنند، تجربیات موفق خود را به اشتراک بگذارند تا سایر صنایع استان نیز بهره ببرند.
گل علیزاده اضافه کرد: دانشجویان، جوانان و دانشآموزان نیز میتوانستند با بازدید از نمایشگاه، ابهامات و ذهنیتهای منفی درباره تأثیر این واحدها بر محیط زیست را برطرف کنند. با گفتوگو و گفتمان میتوان بسیاری از مسائل را حل کرد و آگاهی عمومی را افزایش داد.
گل علیزاده خاطرنشان کرد: هرچند این نخستین دوره بود، اما استقبال به نسبت خوبی داشت و حتی غرفهداران انتظار چنین استقبالی را نداشتند؛ البته همزمانی با فصل آزمونهای دانشگاهی و مدارس کمی از میزان بازدید کاست.
وی اضافه کرد: در سالهای آینده جذابیت بیشتری برای کودکان، خانوادهها و عموم مردم ایجاد و نمایشگاه را چندمنظورهتر خواهیم کرد تا اهداف بیشتری محقق شود.
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان اصفهان در ادامه به استقبال خوب از حوزه انرژیهای پاک اشاره کرد و گفت: برخی واحدهای فولادی استان که اقدامات بسیار خوبی در این زمینه انجام داده، بهطور مسئولانه حضور یافتند و خود را در معرض دید مردم قرار دادند. این شرکتها از انتقاد نمیترسند و حتی ایدههای مردم، دانشآموزان و کودکان را میپذیرند زیرا نمایشگاه محلی برای به اشتراک گذاشتن ایدهها و تجربیات است.
گل علیزاده افزود: در مدت حضورم در استان اصفهان طی هفت ماه گذشته پنج تفاهم نامه همکاری داشتیم و در این نمایشگاه دو تفاهم نامه همکاری امضا شد که دو مورد آن در روز پایانی بود. یکی از آنها تفاهمنامه با باشگاه فرهنگی ورزشی سپاهان برای حفاظت و حمایت از گونه بومی ماهی آفا نیوس و دیگری با سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان بود.
وی خاطرنشان کرد: مدیران باشگاه قول دادند نهایت همکاری را برای شناسایی و حفاظت از این گونه در معرض خطر انجام دهند. این نشان میدهد که باشگاه سپاهان فراتر از یک باشگاه ورزشی، در حوزه فرهنگی و مسئولیت اجتماعی از جمله محیط زیست فعال است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با اشاره به گونه قوچاصفهانی بهعنوان نماد استان، گفت: متأسفانه شناخت کمی از این گونه وجود دارد و تنها حدود پنج درصد مردم اصفهان آن را میشناسند. بخشی از این کمکاری متوجه ماست. با استاندار و برخی شهرداران صحبت کردم که از این گونه بومی در ورودی شهرها استفاده کنند.
گل علیزاده تصریح کرد: بسیاری از کشورها برای خود نمادسازی میکنند اما ما نمادهای ارزشمندی داریم که میتواند ارزآوری گردشگری خوبی داشته باشد. امیدوارم قدر این ظرفیتها را بیشتر بدانیم.
