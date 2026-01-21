به گزارش خبرنگار مهر، داریوش گل‌علیزاده صبح چهارشنبه در نشست هم اندیشی با مدیران بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست (HSE) واحدهای صنعتی و تولیدی استان اصفهان که همزمان با هفته هوای پاک به میزبانی اتاق بازرگانی برگزار شد، اظهار کرد: آلودگی هوا مسئله قابل حل است اما ابتدا اراده می خواهد و دوم منوط به تامین زیرساخت‌ها و الزامات مورد نیاز برای رسیدن به اهدافی است که در قوانین بالادستی تدوین و طراحی شده است.

با انباشت تکالیف انجام نشده در حوزه آلودگی هوا مواجهیم

وی با بیان اینکه متاسفانه امروز شرایط کیفیت هوای کلانشهرها و حتی شهرهای کوچک ما ناشی از بی توجهی به قوانین بالادستی است، تصریح کرد: ۱۷۶ تکلیف برای دستگاه‌های اجرایی در ۳۴ ماده و ۲۹ تبصره در قانون هوای پاک تدوین شده اما این‌ها عموما تکالیفی است که در سنوات گذشته در قوانین عمومی و مصوبات هیات وزیران نیز درج شده بوده و متاسفانه خیلی به آنها توجه نشده است.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان خاطرنشان کرد: با انباشت تکالیف انجام نشده در حوزه آلودگی هوا و محیط زیست مواجه هستیم و شرایط اقتصادی کشور متاسفانه خوب نیست که الزامات لازم را برای تحقق اهداف قانون هوای پاک فراهم کند.

گل علیزاده ادامه داد: اما می توانیم در وهله اول به سمت تثبیت شرایط حرکت کنیم و شرایط را بدتر نکنیم؛ ذیل سند جامع کاهش آلودگی هوا که در اصفهان طراحی شده است، می توانیم به بخشی از اهداف دست یابیم.

روند صعودی مرگ‌های منتسب به آلودگی هوا در اصفهان

وی اظهار کرد: براساس گزارشی که وزارت بهداشت اعلام کرده متاسفانه روند صعودی مرگ و میر منتسب به آلودگی هوا را شاهد هستیم‌ به طوری که در سال ۱۴۰۱، یک هزار و ۸۵۶ مرگ منتسب به آلودگی هوا از منظر ذرات معلق صرفا در بزرگسالان ثبت شده و این آمار در سال ۱۴۰۲ به ۲ هزار و ۲۲ نفر و در سال ۱۴۰۳ به ۲ هزار و ۶۶ نفر در اصفهان افزایش یافته است.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان با اشاره به اینکه آلودگی هوا می تواند تشدید کننده مرگ و میر در کلانشهرهای دارای آلودگی باشد، اضافه کرد: بسیاری از قوانین و اقداماتی که در محیط زیست می شود در حوزه سلامت بوده زیرا تحقق محیط زیست سالم در همین راستا است.

گل علیزاده با بیان اینکه در استان اصفهان با مهاجرت ناشی از آلودگی هوا مواجه هستیم، ابراز کرد: متاسفانه نخبگان و سرمایه های استان در حال خارج شدن از این دیار هستند و این مسئله بسیار جدی برای شهر اصفهانی است که آنرا نصف جهان می‌خوانند.

وی افزود: در برابر امانتی که به ما سپرده شده همه مسئول هستیم تا بتوانیم آن را به دست فرزندان خود و آیندگان برسانیم.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان اظهار کرد: نهایت تلاش را باید داشته باشیم و مدیران ارشد را مجاب کنیم که اهمیت محیط زیست بسیار بیشتر از سایر موضوعات است.

گل علیزاده خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری این نشست، تبادل تجربیات و رسیدن به اهداف مشترک جهت رفع مشکلات زیست محیطی است.

وی بر لزوم استمرار جلسات تاکید کرد و گفت: ما اگر نظارت بر عملکرد نداشته باشیم بی تردید به اهداف زیست محیطی نخواهیم رسید؛ لازم است کاستی‌ها را شناسایی و برطرف کنیم و شما مدیران HSE استان

هر زمان که احساس کردید که نیاز به هم اندیشی است اداره کل محیط زیست اصفهان با تمام قوا در اختیار شما است.

لزوم پرهیز از اجرای برنامه‌های تشدید کننده مشکلات زیست‌محیطی اصفهان

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان اضافه کرد: ما هم بی تردید اشتباهاتی داریم که با این نشست ها می توانیم اقدامات خود را هم‌مسیر کنیم؛ البته از اجرای برنامه‌هایی که می تواند منجر به تشدید آلودگی شود باید پرهیز کرده و هر طرحی که با قانون هوای پاک در تضاد است، نیاز به بازنگری دارد.

گل علیزاده با اشاره به اینکه سند آمایش سرزمینی استان اجرایی شده اما شاید برخی راضی نباشند، خاطرنشان کرد: این سند بر اساس ظرفیت‌های استان تهیه شده است و در حقیقت ما نباید خارج از ظرفیت محیط زیستی و توان استان بارگذاری کنیم.

وی افزود: تبعات بارگذاری‌های که بدون توجه به مسائل آمایش سرزمینی است بی تردید روزی بر استان آوار می‌شود و اکنون بسیاری از صنایع بزرگی که سرمایه گذاری می کنند. دنبال منافع کوتاه مدت نیستند.

جسارت مواجه با واقعیت‌های تلخ را نداریم

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست با اشاره به اینکه استان و شهر اصفهان درگیر مسائل متعدد محیط زیستی است، خاطرنشان کرد: فرونشست مهمترین مسئله استان اصفهان است زیرا اگر فرونشست به نقطه بدون بازگشت برسد دیگر هیچ کاری نمی شود کرد در حالی که اکنون این مسئله را جدی نمیگیریم و به دیگر مسائل منتسب می‌کنیم.

گل‌علیزاده تصریح کرد: منتسب کردن مسئله فرونشست به مسائل دیگر یعنی ما جسارت مواجهه با واقعیت های تلخ را نداریم و هر گاه این جسارت را نداشته باشیم طبیعتا دنبال حل مسئله نمی رویم.

وی ابراز کرد: برای اینکه جامعه را ملتهب نکنیم شاید خیلی مسائل را بازگو نکنیم اما مدیران باید بدانند شرایط به چه صورت است و اقداماتی که می کنند تشدید کننده وضعیت موجود نباید باشد.

خسارت آلودگی هوا به سلامت، گردشگری و آموزش اصفهان قابل محاسبه نیست

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان با اشاره به معضلات و بحران‌های مهم محیط‌زیستی استان از جمله آلودگی هوا، تخلیه نخاله‌ها، خشکی تالاب بین المللی گاوخونی، رودخانه زاینده‌رود و گسترش کانون‌های گردوغبار، افزود: تشدید این کانون‌ها سبب شده در نیمه اول سال، وزش باد منجر به توفان گردوغبار شود که خسارات متعددی بر جا می‌گذارد.

گل‌علیزاده خاطرنشان کرد: مرگ و میر منتسب به آلودگی هوا در اصفهان فقط ۸۱۰ میلیون دلار خسارت به دنبال دارد ضمن اینکه آسیبی که به حوزه سلامت، گردشگری و آموزش استان می زند این ها قابل محاسبه نیست.

به گفته وی، آلودگی هوا و گردوغبار حتی امنیت غذایی استان و کشور از جمله زادآوری گیاهان و حیات وحش را تحت تاثیر این شرایط قرار می‌دهد.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان تصریح کرد: اگر قرار است مسئولان را برای تغییر رویکردها مجاب کنیم باید مستندسازی درست داشته باشیم به این معنا که برای دست‌یابی به توسعه پایدار آینده را به درستی برای آنان تبیین کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست سه ساعته مدیران بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست واحدهای صنعتی و تولیدی استان اصفهان به بیان اقدامات زیست محیطی شرکت‌های متبوع خود و تجربیات موفق و بحث و تبادل نظر درخصوص چالش‌های موجود پرداختند.

