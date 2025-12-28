نماد زیستی اصفهان روی پیراهن سپاهان؛تفاهمنامه حفاظت از آفانیوس امضا شد

به گزارش خبرنگار مهر، در اقدامی بی‌سابقه در اصفهان که ورزش حرفه‌ای را با حفاظت از میراث طبیعی استان پیوند زد، باشگاه ورزشی سپاهان امروز از پیراهن جدید خود رونمایی کرد؛ پیراهنی که برای اولین بار نقش ماهی آفانیوس اصفهانی، گونه بومی و در معرض انقراض این سرزمین، را بر سینه خود دارد.

این رونمایی همزمان با امضای تفاهم‌نامه سه‌جانبه حفاظت از ماهی آفانیوس اصفهان امروز یکشنبه هفتم دی ماه در آخرین روز نمایشگاه تخصصی فناوری‌های سبز و انرژی پاک اصفهان صورت گرفت.

طرف‌های این تفاهم‌نامه شامل پویش حفاظت از آفانیوس اصفهان بعنوان مجری اصلی و باشگاه سپاهان حامی مالی و اجرایی هستند و اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان نظارت بر اجرای آن را بر عهده دارد.

ماهی آفانیوس اصفهانی، که هزاران سال در اکوسیستم زاینده‌رود و تالاب بین المللی گاوخونی نقش کلیدی در کنترل پشه‌های ناقل بیماری داشته، اکنون تنها در چشمه‌های محدود جرقویه باقی مانده و به دلیل خشکی رودخانه، کاهش زیستگاه و حضور گونه‌های مهاجم در آستانه نابودی است.

این تفاهم‌نامه یک‌ساله اما قابل تمدید است و علاوه بر حمایت مالی و اجرایی از برنامه‌های حفاظتی، بر برندسازی این گونه منحصربه‌فرد به عنوان نماد زیستی و فرهنگی اصفهان تمرکز دارد.

در آئین امضای تفاهم نامه همکاری، منوچهر نیکفر مدیرعامل باشگاه سپاهان، ماهی آفانیوس اصفهانی را یک میراث طبیعی گران‌بها برای استان اصفهان و کل کشور ایران عنوان کرد و گفت: باشگاه سپاهان به عنوان یک باشگاه محبوب و مردمی، مفتخر است که حتی اگر قدم کوچکی باشد، در مسیر حفظ محیط زیست و میراث طبیعی کشور سهیم شود.

وی ادامه داد: این همکاری برای ما افتخار بزرگی است و امیدواریم با حداکثر تلاش و همراهی با پویش حفاظت از آفانیوس اصفهان و مؤسسه رویش سرزمین امید، بتوانیم در حفظ این گونه کمیاب و منحصربه‌فرد جهانی مثمرثمر باشیم. قول می‌دهم که تمام توان خود را برای موفقیت این طرح به کار گیریم.

در این مراسم همچنین داریوش گل‌علیزاده، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان اظهار کرد: باشگاه سپاهان نه تنها در عرصه ورزش، بلکه در حوزه فرهنگ و حفاظت محیط زیست نیز حامی جدی است.

وی خاطرنشان کرد: این اقدام ارزشمند که لوگوی ماهی آفانیوس بر پیراهن ورزشی سپاهان قرار می‌گیرد، گامی مهم و نمادین است. امیدواریم این حرکت الگویی برای سایر باشگاه‌ها شود تا همه در حفاظت از محیط زیست مشارکت کنند.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان با بیان اینکه ماهی آفانیوس اصفهانی تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته و حتی بسیاری از واحدهای صنعتی نیز نسبت به اهمیت آن بی‌توجه بوده‌اند، گفت: امروز اما با این همکاری، از چهره‌های ورزشی و ورزشکاران برای گسترش فرهنگ حفاظت از این گونه بومی استفاده می‌کنیم.

گل علیزاده ابراز داشت: این حرکت بسیار خوب و به‌موقع است و در اولین رقابت ورزشی باشگاه سپاهان، شاهد رونمایی رسمی از این پیراهن باشیم. ورزش ظرفیت بسیار بالایی دارد و نتایج مثبت این همکاری را در آینده نزدیک خواهیم دید.

در ادامه فرشته عالم شاه مدیر پویش حفاظت از آفانیوس اصفهان و مؤسسه رویش سرزمین امید نیز اظهار کرد: ماهی آفانیوس اصفهانی، هویتی چند میلیون ساله از رودخانه زاینده‌رود و نقطه آغاز تالاب گاوخونی است؛ هویتی که متعلق به همه ما ایرانیان است.

وی افزود: به نظر من، امروز یک اتفاق تاریخی رقم خورد. بسیار ارزشمند است که در آینده‌ای نزدیک، شهری با چنین مردمان و باشگاهی نام‌آور در سطح کشور، نه تنها به دنبال افتخارات ورزشی که با دغدغه واقعی برای حمایت از محیط زیست و حفاظت از گونه‌های بومی پیش می‌رود.

این فعال محیط‌زیست خاطرنشان کرد: ماهی آفانیوس، این سرباز کوچک بیولوژیک اکوسیستم همانند گونه‌های کوچک اغلب کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند. ماهی‌ها که دیگر نه اشکشان دیده می‌شود و نه صدایشان شنیده اما امروز خوشحالم که صدای این موجودات کوچک به نمایندگی از هزاران گونه آبزی و جانوری در معرض خطر انقراض، بالاخره شنیده شد.

کپور دندان‌دار یا گورماهی اصفهان با نام علمی *Aphanius isfahanensis* گونه‌ای منحصر به فرد است که فقط در حوضه زاینده‌رود و تالاب بین‌المللی گاوخونی زندگی می‌کند.

این گونه به‌عنوان یک ماهی لاروخوار بومی در کنترل جمعیت حشرات و پشه‌های ناقل برخی بیماری‌ها مانند سالک نقش مهم و بی‌بدیلی دارد. ماهی آفانیوس گونه‌ای تخم‌گذار با طول عمر چهار تا پنج سال است.

این ماهی از نظر حفظ ذخایر ژنتیکی بسیار با ارزش است اما وضعیت زیستگاه و محل پراکنش این گونه به دلیل فعالیت‌های انسانی در شرایط نامناسبی است.

نوسانات آب رودخانه زاینده‌رود و تالاب بین‌المللی گاوخونی و خشکی بخش‌هایی از زیست‌بوم آبی در سال‌های اخیر، زندگی این گونه منحصر به فرد را با خطر مواجه کرده است.