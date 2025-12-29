  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۸ دی ۱۴۰۴، ۸:۰۰

انتقال معترضان سوری به بازداشتگاه‌های سری رژیم جولانی

انتقال معترضان سوری به بازداشتگاه‌های سری رژیم جولانی

عناصر وابسته به رژیم جولانی علاوه بر حمله به سمت معترضان سوری تعداد زیادی از آنها را به بازداشتگاه‌های سری خود منتقل کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، یک منبع امنیتی اعلام کرد که عناصر وابسته به رژیم جولانی تعداد زیادی از معترضان سوری را به بازداشتگاه‌های مخفی در روستاهای النعیمه، المرقب و السریج در حومه بانیاس منتقل کردند.

وی اضافه کرد که این اقدامات در راستای سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز در سوریه و خاموش کردن هر گونه تحرکات مخالف رژیم جولانی صورت می‌گیرد.

این منبع تصریح کرد که اطلاعات درز پیدا کرده از این بازداشتگاه‌ها محدود است.

روز گذشته منابع محلی از تیراندازی نیروهای جولانی به سمت معترضان در میدان الازهری در شهر لاذقیه خبر دادند. همچنین چند تن از شهروندان در پی حمله نیروهای جولانی به تظاهر کنندگان در وادی الذهب و الزهرا در شهر حمص مجروح شدند.

نیروهای جولانی علاوه بر تیراندازی با سلاح سرد نیز در برخی مناطق به سمت معترضان حمله ور شدند. منابع محلی سوریه همچنین خبر دادند که در پی تیراندازی و درگیری‌ها در میدان الازهری در شهر لاذقیه ده‌ها نفر از معترضان مجروح شدند.

کد خبر 6705413

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها