واکنش شورای اسلامی علویان سوریه به حمله نیروهای جولانی به تظاهرکنندگان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاخبار، شورای اسلامی علویان سوریه در بیانیهای با محکوم کردن بهکارگیری خشونت علیه غیرنظامیان بیدفاع در این کشور، اعلام کرد که آنچه رخ داده، «نقضی فاحش و آشکار» از قوانین انسانی و معاهدات بینالمللی است که حق آزادی بیان و برگزاری تجمعات مسالمتآمیز را تضمین میکند.
این شورا در بیانیهای تأکید کرد که حاکمیت در سوریه، در برابر دیدگان جهانیان، ماهیت سرکوبگرانه خود را آشکار ساخته و با غیرنظامیان غیرمسلحی که برای مطالبه حقوق مشروع خود به خیابانها آمده بودند، با تمام اشکال تروریسم و ارعاب برخورد کرده است.
شورای اسلامی علویان بیان کرد که مواجهه خشونتآمیز با معترضان صلحجو، نقض صریح اصول انسانی و حقوق بینالملل به شمار میرود و مسئولیت پیامدهای آن بر عهده طرفهایی است که دست به چنین اقدامات سرکوبگرانهای زدهاند.
شورای اسلامی علویان سوریه از مردم خواست برای حفظ جان و امنیت خود به خانههایشان بازگردند.
این شورا در عین حال تأکید کرد که این دعوت به معنای چشمپوشی از «حقوق مشروع» نیست و پایبندی به مطالبات قانونی و مسالمتآمیز همچنان ادامه خواهد داشت.
