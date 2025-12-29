افشای نقشه رژیم جولانی برای ایجاد آشوب در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، یک منبع امنیتی سوری اعلام کرد که رژیم حولانی تلاش کرد مسیر اعتراضات مسالمت آمیز روز گذشته در شهر جبله را منحرف کرده و درون این اعتراضات آشوب بپا کند.

وی اضافه کرد: رژیم جولانی قصد دارد وجهه اعتراضات مسالمت آمیز علیه خود در سوریه را نزد افکار عمومی خدشه دار کرده و آن را خشونت آمیز جلوه دهد.

این منبع بیان کرد: شخصی به نام ابوبدر الحمصی که در سرویس امنیت سری رژیم جولانی پست دارد از تعدادی از عناصر تحت امر خود خواست با لباس‌های شخصی وارد صفوف معترضان شده و به سمت عناصر جولانی حمله ور شوند.

وی بیان کرد: این خرابکاری‌ها بنا به دستور مظهر الویس وزیر دادگستری رژیم جولانی صورت گرفت. الحمصی یک گروهک مسلح را در حومه جبله و حمص تحت اختیار دارد و نام وی در خصوص کشتارهای اخیر منطقه ساحل سوریه مطرح شده بود.

روز گذشته منابع محلی از تیراندازی نیروهای جولانی به سمت معترضان در میدان الازهری در شهر لاذقیه خبر دادند. همچنین چند تن از شهروندان در پی حمله نیروهای جولانی به تظاهر کنندگان در وادی الذهب و الزهرا در شهر حمص مجروح شدند.

نیروهای جولانی علاوه بر تیراندازی با سلاح سرد نیز در برخی مناطق به سمت معترضان حمله ور شدند. منابع محلی سوریه همچنین خبر دادند که در پی تیراندازی و درگیری‌ها در میدان الازهری در شهر لاذقیه ده‌ها نفر از معترضان مجروح شدند.