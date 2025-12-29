هشدار نسبت به توافقات محرمانه میان جولانی و دولت ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، عبدالکریم خلف کارشناس امور امنیتی تاکید کرد که توافقات غیرعلنی و محرمانه میان جولانی و دولت دونالد ترامپ پیامدهای خطرناکی داشته و به صورت مستقیم در زمینه سازی برای حضور عناصر تروریست در سوریه با هدف کشتار هدفمند اقلیتهای این کشور نقش دارد.
وی اضافه کرد: تشکیلات موسوم به سرایا انصارالسنه در واقع بخشی از تشکیلات هیئت تحریر الشام بود و ما در سوریه شاهد تقسیم نقش میان این گروهکها با همان تفکر هستیم.
خلف بیان کرد: سیاست رژیم جولانی بر پایه کشتار و هدف قرار دادن اقلیتها و طوایف بنا شده است. وزارت خانههای کلیدی سوریه از جمله دفاع و کشور تحت کنترل این عناصر قرار دارد و هیچ قصد و نیتی برای اجرای اصلاحات در سوریه دیده نمیشود. حاکمان کنونی سوریه از روند کشتارها در تعدادی از استانهای این کشور راضی هستند. بنابراین طوایف و اقلیتهای سوری نیز حق دارند از خود دفاع کنند. در صورت تداوم این وضع سوریه به سمت یک جنگ داخلی بی پایان حرکت خواهد کرد.
