به گزارش خبرگزاری مهر، علی رضا رشیدیان در جلسه شورای مدیران سازمان حج و زیارت، بر ضرورت تعیین تکلیف افراد باقیمانده در سامانه «حج من» و بررسی وضعیت آنان بر اساس دستورالعملها تأکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت پایبندی به تقویم اجرایی افزود: ثبتنام نهایی، معاینات پزشکی و کلاسهای آموزشی باید طبق زمانبندیهای پیشبینیشده انجام شود تا روند اعزامها با نظم کامل پیش برود.
رئیس سازمان حج و زیارت درباره کاروانهای ایرانیان خارج از کشور اظهار کرد: سازوکار این کاروانها طراحی شده و اطلاعرسانی آن بهزودی انجام خواهد شد که میتواند به تقویت ارتباط میان ایرانیان داخل و خارج از کشور کمک کند.
رشیدیان در خصوص تکمیل ظرفیت کاروانها گفت: ابتدا وضعیت پیشثبتنامکنندگان مشخص میشود و سپس بر اساس ظرفیتهای استانی و اولویتها، از سایر متقاضیان دعوت به عمل خواهد آمد.
وی با اشاره به شرایط اقامتی زائران در مدینه منوره خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط موجود، مدت اقامت زائران در این شهر پنج روز و چهار شب خواهد بود و لازم است این موضوع بهدرستی از سوی دستاندرکاران برای زائران تبیین شود.
رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به میانگین مدت سفر زائران افزود: اطلاعرسانی و برنامهریزی مناسب میتواند زمینه بهرهمندی هرچه بیشتر زائران از فرصت معنوی این سفر را فراهم کند.
وی در پایان با اشاره به اطلاع رسانی مناسب و آموزشهای بهنگام برای زائران تاکید کرد: باید از ظرفیتهای الکترونیک و فضای مجازی برای این مهم استفاده کرد. میتوان موضوعات مرتبط با پرواز، هتلها، اسکان، تغذیه و تدارکات و..... را به همین ترتیب به زائران انتقال داد.
در ادامه این جلسه، حمیدرضا محمدی معاون توسعه و منابع انسانی سازمان از راهاندازی نرمافزار موبایلی حج و زیارت خبر داد و گفت: این اپلیکیشن تمامی حوزههای مرتبط با زائران، کارگزاران و عوامل اجرایی را پوشش میدهد و علاوه بر حج، در سفرهای عمره و عتبات نیز مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
همچنین اکبر رضایی معاون حج و عمره سازمان گزارشی از روند نامنویسی متقاضیان حج تمتع در کاروانها و برنامه ریزی های پیش رو ارائه کرد.
در پایان، مرتضی آقایی معاون عتبات عالیات سازمان نیز گزارشی از اقدامات انجامشده از شرکتهای هواپیمایی برای ارتقای خدمات پروازی زائران عتبات ارائه داد.
نظر شما