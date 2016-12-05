۲۰درصد هتلهای فاقداستاندارد ازچرخه خدمت رسانی به زائران خارج شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حج و زیارت ، سعید اوحدی در حاشیه همایش ملی «سبک زندگی و سومین اجلاس ارتقای توانمندی فرهنگ عمومی» در خصوص ارائه تسهیلات تا سقف ۱/۵میلیون تومان به سپرده‌گذاران عمره مفرده در بانک های ملی و ملت گفت: متقاضیان دریافت این تسهیلات، می توانند با مراجعه به سامانه جامع ثبت نام عتبات به نشانی www.atabat.haj.ir از ظرفیت های خالی کاروان های عتبات عالیات مطلع شده از این تسهیلات بهره مند گردند.

رئیس سازمان حج و زیارت ادامه داد: در صورت بهره مندی متقاضیان سفر زیارتی عتبات از تسهیلات وام ۱۵ میلیون ریالی، اولویت آنان برای عزیمت به سفر زیارتی عمره مفرده حفظ خواهد شد و پس از تسویه حساب اقساط تسهیلات، در صورت از سرگیری سفرهای عمره این عزیزان می توانند به این سفر معنوی اعزام شوند.

اوحدی در خصوص برنامه ریزی برای افزایش کیفی سفرهای عتبات عالیات عنوان کرد: ۲۰ درصد از هتل های محل اسکان زائران در عراق که از استاندارد لازم برخوردار نبوده، از چرخه خدمات رسانی به زائران حذف شده است.

رئیس سازمان حج و زیارت کشورمان در این باره افزود: در راستای تأمین رفاه زائران عتبات تعداد ایستگاه های پروازی عتبات در کشور ۷۰ درصد افزایش یافته است.

اوحدی در خاتمه با بیان اینکه سفرهای عتبات عالیات در قالب بسته های ۳، ۵، ۷، ۱۰ و ۱۴ روزه انجام می گیرد، اعلام کرد: مشتاقان زیارت عتبات با مراجعه به سامانه www.atabat.haj.ir می توانند در اعزام های این دوره که تا ۲۵ دی ماه ادامه خواهد داشت، ثبت نام کنند.