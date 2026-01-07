افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت حج تمتع استان سمنان؛ آخرین فرصت برای جاماندگان

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله چتری ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی حج و زیارت سمنان اعلام کرد: قدرت الله چتری مدیر کل حج و زیارت استان سمنان امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران استان سمنان اعلام کرد: برابر هماهنگی‌های بعمل آمده ثبت نام از متقاضیان اعزام به تمتع ۱۴۰۵ از بیستم مهر ماه با عنوان پیش ثبت‌نام اعزام شروع و افرادی که برای پیش ثبت‌نام اقدام کرده بودند توانستند در فرایند انتخاب و ثبت نام نهایی خود در کاروان‌ها اقدام کنند

وی با بیان اینکه با پیگیری بعمل آمده توسط حج و زیارت استان و وجود متقاضیان اعزام ۲۰ درصد به ظرفیت استان نسبت به سال گذشته اضافه شده است افزود: تاکنون بیش از ۹۵ درصد ظرفیت اختصاصی استان تکمیل شده است.

مدیرکل حج و زیارت استان سمنان با بیان اینکه دارندگان فیش‌های ودیعه گذاری تا قبل از ۳۰ بهمن ۸۶ مشمول هستند گفت: این افراد با مراجعه به دفاتر زیارتی و کاروانهای حج تمتع نسبت به ثبت نام و اعزام خود اقدام کنند در این مرحله از ثبت نام متقاضیان پس از اعلام آمادگی و انتخاب کاروان باید کل هزینه سفر را در یک مرحله پرداخت نمایند

چتری با بیان اینکه با برنامه ریزی های انجام شده و انتخاب خادمان کاروان‌ها و تعیین روحانیون کاروان جلسات آموزشی کاروان از هفته جاری شروع خواهد شد گفت: برابر هماهنگی بعمل آمده با نمایندگان مرکز پزشکی سازمان حج و زیارت در استان انجام معاینات پزشکی حجاج شروع و معاینات اولیه بیش از ۹۰ درصد زائران انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه دو نفر از پزشکان و دو نفر از پرستاران استان سمنان هم در این سفر معنوی حضور خواهند داشت افزود: زائران استان در قالب ۸ کاروان با درجه‌های متنوع مانند زوجی، وی آی پی و … به سرزمین وحی مشرف خواهند شد. همچنین طی برگزاری چند جلسه هماهنگی و هم اندیشی با مدیران و روحانیون کاروان‌ها برنامه‌های متنوع فرهنگی برای زائران استان پیش بینی شده است.

مدیرکل‌حج و زیارت سمنان با بیان اینکه اعزام کاروان‌های استان از دوم اردیبهشت ماه و از فرودگاه امام خمینی ره شروع خواهد شد گفت: با هماهنگی بعمل آمده و انتخاب نمایندگان فرهنگی زائران مقدمات تهیه اقلام مورد نیاز زائران فراهم و قراردادهای لازم منعقد شده است.

چتری افزود: در حج ۱۴۰۵ علاوه بر ۲۱ نفری که در کاروان‌ها مسؤلیت خدمت گذاری را بعهده گرفته‌اند ۵ نفر هم بعنوان خادمان مجموعه هتل‌های مکه به سرزمین وحی مشرف شده و مسؤلیت خدمت رسانی در هتل را بعهده خواهند داشت از سوی دیگر مسئولیت فرهنگی زائران استان نیز بر عهده ۱۳ نفر از روحانیون استان خواهد بود.