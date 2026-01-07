  1. استانها
افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت حج تمتع استان سمنان؛ آخرین فرصت برای جاماندگان

سمنان- مدیرکل حج و زیارت استان سمنان از آغاز فرآیند ثبت‌نام نهایی حج تمتع ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده، ظرفیت اعزام زائران از این استان نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد افزایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله چتری ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی حج و زیارت سمنان اعلام کرد: قدرت الله چتری مدیر کل حج و زیارت استان سمنان امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران استان سمنان اعلام کرد: برابر هماهنگی‌های بعمل آمده ثبت نام از متقاضیان اعزام به تمتع ۱۴۰۵ از بیستم مهر ماه با عنوان پیش ثبت‌نام اعزام شروع و افرادی که برای پیش ثبت‌نام اقدام کرده بودند توانستند در فرایند انتخاب و ثبت نام نهایی خود در کاروان‌ها اقدام کنند

وی با بیان اینکه با پیگیری بعمل آمده توسط حج و زیارت استان و وجود متقاضیان اعزام ۲۰ درصد به ظرفیت استان نسبت به سال گذشته اضافه شده است افزود: تاکنون بیش از ۹۵ درصد ظرفیت اختصاصی استان تکمیل شده است.

مدیرکل حج و زیارت استان سمنان با بیان اینکه دارندگان فیش‌های ودیعه گذاری تا قبل از ۳۰ بهمن ۸۶ مشمول هستند گفت: این افراد با مراجعه به دفاتر زیارتی و کاروانهای حج تمتع نسبت به ثبت نام و اعزام خود اقدام کنند در این مرحله از ثبت نام متقاضیان پس از اعلام آمادگی و انتخاب کاروان باید کل هزینه سفر را در یک مرحله پرداخت نمایند

چتری با بیان اینکه با برنامه ریزی های انجام شده و انتخاب خادمان کاروان‌ها و تعیین روحانیون کاروان جلسات آموزشی کاروان از هفته جاری شروع خواهد شد گفت: برابر هماهنگی بعمل آمده با نمایندگان مرکز پزشکی سازمان حج و زیارت در استان انجام معاینات پزشکی حجاج شروع و معاینات اولیه بیش از ۹۰ درصد زائران انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه دو نفر از پزشکان و دو نفر از پرستاران استان سمنان هم در این سفر معنوی حضور خواهند داشت افزود: زائران استان در قالب ۸ کاروان با درجه‌های متنوع مانند زوجی، وی آی پی و … به سرزمین وحی مشرف خواهند شد. همچنین طی برگزاری چند جلسه هماهنگی و هم اندیشی با مدیران و روحانیون کاروان‌ها برنامه‌های متنوع فرهنگی برای زائران استان پیش بینی شده است.

مدیرکل‌حج و زیارت سمنان با بیان اینکه اعزام کاروان‌های استان از دوم اردیبهشت ماه و از فرودگاه امام خمینی ره شروع خواهد شد گفت: با هماهنگی بعمل آمده و انتخاب نمایندگان فرهنگی زائران مقدمات تهیه اقلام مورد نیاز زائران فراهم و قراردادهای لازم منعقد شده است.

چتری افزود: در حج ۱۴۰۵ علاوه بر ۲۱ نفری که در کاروان‌ها مسؤلیت خدمت گذاری را بعهده گرفته‌اند ۵ نفر هم بعنوان خادمان مجموعه هتل‌های مکه به سرزمین وحی مشرف شده و مسؤلیت خدمت رسانی در هتل را بعهده خواهند داشت از سوی دیگر مسئولیت فرهنگی زائران استان نیز بر عهده ۱۳ نفر از روحانیون استان خواهد بود.

