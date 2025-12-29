طالبی: وحدت اسلامی تنها راه حفظ دین و مقابله با تهدیدات دشمنان است

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحمید طالبی در سومین پیشنشست همایش «بازخوانی اندیشهها، آثار و نوآوریهای علامه فرزانه آیتالله واعظ زاده خراسانی» که در سالن شهید عبدالکریمی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، با اشاره به آغاز فعالیت خود در مجمع جهانی تقریب مذاهب در سال ۱۳۷۱، از تأثیر نخستین ملاقاتش با استاد واعظ زاده در یک نمازخانه کوچک سخن گفت و اظهار کرد: تواضع علامه واعظ زاده خراسانی در کنار دانش گسترده در فقه و تفسیر، تأثیری شگرف بر من گذاشت.
رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی با اشاره به نقشمحوری رهبر معظم انقلاب در تأسیس مجامع جهانی اهلبیت (ع) و تقریب مذاهب، تصریح کرد: در آن دوران، استاد واعظ زاده با پذیرش دبیرکلی مجمع تقریب، در کنفرانسهای اندیشه اسلامی فعال بود و ایشان معمار اصلی تأسیس دانشگاه مذاهب اسلامی است بهگونهای که استاد واعظ زاده با تدوین اساسنامه و پیگیری آن، زمینه ایجاد این نهاد علمی را فراهم کرد.
وی، افزود: دانشگاه مذاهب اسلامی از همان ابتدا، با حمایت شخصیتهای برجسته و هیئتامنا شکل گرفت و همواره نقش مؤثری در توسعه فعالیتهای علمی و فرهنگی جهان اسلام داشته است.
طالبی با بررسی دیدگاههای استاد واعظ زاده درباره تقریب مذاهب، گفت: تقریب، مطلوبیتی ذاتی دارد و مقدمه وحدت اسلامی است. وحدت امت اسلامی یکی از ارکان اساسی دین اسلام است و پیامبر اکرم (ص) در اولین قرارداد با اهل مدینه، مسلمانان و دیگر اقلیتها را بهعنوان یک امت واحد معرفی کرده است.
رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی تأکید کرد: وحدت اسلامی نه یک تاکتیک؛ بلکه هسته اصلی اسلام است و مسلمانان نباید برای حمایت از یک قومیت یا مذهب، وحدت امت را مخدوش سازند.
ولایت و مرجعیت علمی اهلبیت (ع)
وی همچنین به مباحث استاد واعظزاده درباره ولایت و مرجعیت علمی اهلبیت (ع) اشاره کرد و گفت: استاد همیشه بر حجیت و مرجعیت علمی اهلبیت (ع) تأکید داشتند و نظرشان این بود که پیروان مذاهب باید بر اساس اصول مشترک و احترام به معارف اهلبیت (ع)، با یکدیگر تعامل کنند.
طالبی تصریح کرد: از نظر استاد، بعد باطنی ولایت که از طریق حضرت علی (ع) و اهلبیت (ع) به دست میآید، نقش کلیدی در حفظ اتحاد امت اسلامی دارد که این دیدگاه با تأثیرپذیری از آیتالله بروجردی و دیگر بزرگان حوزه همراه بود.
رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی، با اشاره به مقاله استاد واعظ زاده در فصلنامه دانشکده سال ۱۳۸۲ اشاره کرد که در آن ۴ طرح برای تحقق وحدت اسلامی مطرح شده بود، اظهار کرد: طرح اول حکومت واحد اسلامی مانند صدر اسلام، با پرچم و سیستم پولی واحد که تحقق آن در زمان حاضر بعید است. همچنین طرح دوم تشکیل اتحاد جماهیر اسلامی با اختیارات محلی، که سازگاری بیشتری با شرایط فعلی دارد و عملی شده است.
وی ادامه داد: طرح سوم وحدت رهبری یا شورای رهبری که از نظر استاد سازگارتر و مناسبتر است و طرح چهارم پیمانهای همکاری مشترک کشورهای اسلامی در ابعاد فرهنگی و اقتصادی است.
طالبی افزود: استاد واعظ زاده همچنین درباره روشهای عملی تقریب مذاهب شامل اکتفا بر مشترکات، بازگشت به دوران صحابه و تابعین، ترجیح یک مذهب و ادغام مذاهب بحث کرده و نظریههای مختلف فقها و عرفا در این زمینه را بررسی کرده بودند.
وحدت اسلامی، محور مقاومت و انسجام مسلمانان
رئیس سازمان علمی فرهنگی آستان قدس رضوی در ادامه، وحدت اسلامی را تنها راه حفظ دین و مقابله با تهدیدات دشمنان جهان اسلام دانست و گفت: وحدت، نه یک تاکتیک بلکه هسته اصلی دین است.
وی افزود: تجربه نشان داده است اتحاد مسلمانان موجب اقتدار، کرامت و کاهش دخالت دشمنان میشود و مراقبت از توطئههای دشمن و پرهیز از سوءظن از اصول اساسی وحدت است.
طالبی، با اشاره به حمایت کشورهای مختلف از اقدام جمهوری اسلامی پس از جنگ ۱۲ روزه، اظهار امیدواری کرد: اساتید و نسل جوان بتوانند با نشر اندیشههای استاد واعظ زاده، گامهای مؤثری در حفاظت از کیان اسلام و اتحاد جهان اسلام بردارند.
