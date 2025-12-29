تفرقه میان مسلمانان خط قرمز شرع و خواست دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، آخوند عابدی‌کر ظهر دوشنبه در همایش میثاق بصیرت و برادری با استناد به آیات قرآن کریم، وحدت مسلمانان را یک تکلیف قطعی الهی دانست و اظهار کرد: خداوند در قرآن، همه اهل ایمان را به تمسک جمعی به ریسمان الهی فراخوانده و هیچ مرزی میان شیعه و سنی ترسیم نکرده است؛ آنچه در کلام خدا دیده می‌شود ایمان و برادری است.

وی با بیان اینکه همه مسلمانان به خدا، پیامبران، کتاب‌های آسمانی و آخرت ایمان دارند، افزود: قرآن صریح می‌فرماید «انما المؤمنون اخوه»؛ همه مؤمنان برادرند و شکستن این برادری، خلاف نص صریح قرآن و سیره پیامبر اکرم (ص) است.

امام‌جمعه اهل‌سنت بندرترکمن با انتقاد صریح از جریان‌های تفرقه‌افکن گفت: طبق فرمایش مکرر مقام معظم رهبری در این برهه حساس، هر کسی با زبان، قلم یا برنامه‌ریزی خود موجب اختلاف شود، مزدور دشمن است. گلویی که از آن تفرقه خارج می‌شود، چه از روی غفلت باشد چه عمد، در خدمت دشمن اسلام است.

عابدی‌کر با تأکید بر حرمت شرعی توهین به مقدسات مذاهب اسلامی گفت: توهین به مقدسات اهل‌سنت، خلفای راشدین و شخصیت‌های مورد احترام آنان، نه فقط حرام سیاسی بلکه حرام قطعی شرعی است. همان‌گونه که در مذهب اهل‌سنت، محبت اهل‌بیت پیامبر (ص) واجب شرعی و مورد اتفاق علما و امت است.

وی با رد نسبت دادن جریان‌های تکفیری به اهل‌سنت خاطرنشان کرد: در فقه و عقاید اهل‌سنت چیزی به نام تکفیر بی‌ضابطه وجود ندارد. تکفیر تنها در موارد انکار ضروریات دین معنا دارد و جریان‌هایی که به نام اهل‌سنت پرچم تکفیر برافراشته‌اند، خوارج‌اند و هیچ نسبتی با اهل‌سنت واقعی ندارند.

امام‌جمعه اهل‌سنت بندرترکمن با اشاره به افتخار زندگی در جمهوری اسلامی ایران گفت: زندگی در کشوری با اقوام و مذاهب مختلف، زیر پرچمی که مزین به نام مبارک «الله‌اکبر» است، نعمت بزرگی است و این وحدت، برگرفته از قرآن، سیره نبوی و آموزه‌های اسلامی است.

وی با دعوت مسلمانان به هوشیاری و بصیرت افزود: در این دنیای گذرا، راه نجات امت اسلامی، تمسک به قرآن، پیروی از مقام معظم رهبری و تقویت همدلی است. ما در کنار یکدیگر و در سایه وحدت، در برابر دشمنان اسلام به‌ویژه یهود و صهیونیسم ایستاده‌ایم و این مسیر را با قدرت ادامه خواهیم داد.