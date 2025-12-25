کنگره بزرگداشت آیت الله میلانی با پیام رهبر انقلاب در مشهد آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح پنجشنبه کنگره بزرگداشت پنجاهمین سال رحلت آیت الله محمدهادی میلانی با پیام رهبر معظم انقلاب در تالار قدس حرم مطهر رضوی آغاز شد.

آیت الله علیرضا اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه کشور، آیت الله سید احمد علم الهدی نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی، آیت الله احمد مروی تولیت آستان قدس و آیت الله محمدمهدی شب زنده دار عضو شورای نگهبان از جمله سخنرانان این کنگره هستند.

کنگره پنجاهمین سال رحلت آیت الله میلانی بعد از ظهر امروز نیز با برگزاری نشست‌های تخصصی ادامه دارد.

آیت الله سید محمدهادی میلانی در سال ۱۲۷۴ در نجف متولد شد. وی از مراجع تقلید عصر خود و در فقه و اصول و نیز فعالیت‌های مختلف اجتماعی و سیاسی سرآمد بود.همچنین از وی به‌عنوان احیاگر حوزه علمیه خراسان یاد می‌شود.