آغاز روند انتخاب رئیس پارلمان عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری واع، نخستین جلسه از ششمین دوره پارلمان عراق امروز دوشنبه ۲۹ دسامبر به ریاست «عامر الفایز» رئیس سِنی پارلمان آغاز به کار کرد تا بتواند در فضایی آکنده از رقابت‌های فشرده، تکلیف رئیس و دو نایب رئیس را مشخص کند. طبق قانون اساسی، مدیریت جلسه اول تا زمان انتخاب رئیس دائم بر عهده عامر الفایز است که بر لزوم رعایت زمان‌بندی‌های قانونی تأکید کرد. پس از پایان مراسم تحلیف و ادای سوگند، پارلمان وارد دستور کار انتخاب رئیس مجلس و دو نایب وی شد.

اعلام اسامی نامزدهای تصدی پست ریاست مجلس از سوی عامر الفایز

عامر الفایز رئیس سِنی پارلمان عراق اسامی نامزدهای تصدی پست ریاست مجلس را شامل عامر عبدالجبار، سالم العیساوی و هیبت الحلبوسی اعلام کرد و از نمایندگان خواست که رای بدهند.

مثنی السامرایی از نامزدی ریاست مجلس کنار کشید

مثنی السامرائی رئیس ائتلاف عزم از نامزدی برای تصدی پست ریاست مجلس عراق انصراف داد.

وی گفت: انصرافم را از نامزدی ریاست پارلمان اعلام می کنم.

حضور ۲۹۲ نماینده در صحن مجلس

نخستین جلسه پارلمان جدید به ریاست عامر الفایز رئیس سِنی و مسن‌ترین نماینده حاضر و با حضور ۲۹۲ نماینده از مجموع ۳۲۹ عضو پارلمان در حال برگزاری است. حضور ۲۹۲ نماینده در جلسه افتتاحیه نشان‌دهنده حدنصاب بالایی است که فراتر از اکثریت مطلق لازم برای رسمیت بخشیدن به جلسات است. ۳۷ نماینده غایب هستند.

نمایندگان منتخب ششمین دوره مجلس نمایندگان عراق، ظهر امروز دوشنبه با حضور در صحن علنی، مراسم ادای سوگند قانون اساسی را به جا آوردند تا فعالیت رسمی این نهاد قانون‌گذاری آغاز شود.

سخنان آغازین عامر الفایز

عامر الفایز رئیس سنی پارلمان عراق امروز دوشنبه در نخستین جلسه پارلمان ششم عراق گفت که براساس ماده ۵۵ قانون اساسی رئیس پارلمان و معاونان آن باید در نخستین جلسه انتخاب شوند.

وی با اشاره به اینکه امکان تمدید و یا تعویق انتخاب هیئت رئیسه وجود ندارد، خواستار پایبندی نمایندگان به زمانبندی های قانونی برای انتخاب رئیس پارلمان و معاونان او شد.

قرائت اسامی نمایندگان مورد تایید دادگاه فدرال عراق

صفوان الگرگری دبیر کل پارلمان عراق از شروع نخستین جلسه پارلمان خبر داد.

صفوان بشیر یونس الگرگری اسامی نامزدهای پیروز مجلس مورد تایید دادگاه فدرال عراق را قرائت کرد.

روند جلسه امروز چگونه است؟

این جلسه در دو مرحله برگزار می‌شود که مرحله نخست به ادای سوگند قانونی نمایندگان اختصاص دارد و در مرحله دوم، فرآیند رأی‌گیری برای انتخاب سکان‌دار مجلس نمایندگان آغاز خواهد شد.

نخستین و حساس ترین گام

ششمین دوره مجلس نمایندگان عراق در حالی کار خود را آغاز کرد که طبق قانون اساسی، انتخاب هیئت‌رئیسه، شامل رئیس و دو نایب‌رئیس نخستین و حساس‌ترین گام برای تشکیل دولت جدید به شمار می‌رود.

این در حالی است که بر اساس عرف سیاسی عراق، کرسی ریاست مجلس نمایندگان، سهم جریان‌های اهل‌سنت است.

تنش میان ائتلاف عزم و شورای سیاسی سنی در پارلمان

منابع خبری گزارش دادند که شورای سیاسی سنی اعلام کرده است که تنها در صورت عقب نشینی مثنی السامرائی از نامزدی ریاست پارلمان وارد صحن پارلمان خواهد شد.

این منابع اشاره کردند که تنش میان ائتلاف عزم و شورای سیاسی سنی در ساختمان پارلمان بالا گرفته است.

در همین ارتباط، شورای سیاسی ملی که اکثریت کرسی‌های سنی را در اختیار دارد، شب گذشته «هیبت الحلبوسی» از حزب تقدم به رهبری محمد الحلبوسی را به عنوان نامزد نهایی خود معرفی کرده است.

با این حال، ائتلاف «العزم» با رد این تصمیم، بر نامزدی «مثنی السامرایی» تأکید کرده است که نشان از شکاف جدی در میان جریانات سنی برای تصدی این پست دارد.

در همین زمینه رعد الدهلکی نماینده این فراکسیون در پارلمان عراق گفت که این فراکسیون با برخی از فراکسیون‌های سیاسی بر سر نامزدی مثنی السامرائی برای منصب ریاست پارلمان عراق توافق کرده است.

طبق سنت سیاسی، پست نائب رئیسی اول متعلق به ائتلاف‌های شیعی (چارچوب هماهنگی) است. در همین زمینه یک منبع آگاه به خبرگزاری رسمی عراق گفت: رایزنی‌ها میان فراکسیون‌های چارچوب هماهنگی برای تعیین نامزد نهایی پست نائب‌رئیس اول پارلمان همچنان ادامه دارد و به نظر می‌رسد عدنان فیحان از فراکسیون صادقون، یاسر المالکی از ائتلاف دولت قانون و محسن المندلاوی از فراکسیون الاساس نامزدهای اصلی تصاحب این پست باشند.

فراکسیون صادقون در پارلمان عراق وابسته به عصائب اهل حق به ریاست قیس الخزعلی اعلام کرد که اکثر فراکسیون‌های سیاسی بر سر رای دادن به عدنان فیحان برای منصب نائب رئیسی اول پارلمان عراق توافق کرده‌اند.

وی افزود که برخی از فراکسیون‌ها نیز نامزدهایی را برای این منصب ارائه خواهند کرد.

از سوی دیگر حزب دموکرات کردستان عراق نیز رسماً اعلام کرده است شاخوان عبدالله را برای نایب‌رئیسی دوم که سهم کردها است معرفی کرده است.