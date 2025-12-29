  1. بین الملل
۸ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۳۲

موضع گیری ائتلاف عزم قبل از شروع جلسه پارلمان عراق

ائتلاف عزم در پارلمان عراق بر وجود توافقی با فراکسیون‌های سیاسی برای رای دادن به مثنی السامرائی برای ریاست پارلمان عراق تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری واع، فراکسیون ائتلاف عزم در پارلمان عراق امروز دوشنبه بر وجود توافقی با فراکسیون‌های سیاسی برای رای دادن به مثنی السامرائی برای ریاست پارلمان عراق تاکید کرد.

رعد الدهلکی، نماینده این فراکسیون در پارلمان عراق گفت که این فراکسیون با برخی از فراکسیون‌های سیاسی بر سر نامزدی مثنی السامرائی برای منصب ریاست پارلمان عراق توافق کرده است.

وی افزود: اعتماد بالایی به نمایندگان وجود دارد که آنها باید کسی را انتخاب کنند که نهادها را بسازد.

الدهلکی تاکید کرد: فراکسیون‌های بزرگ و زیادی وجود دارد و ما به پیروزی السامرائی و به دست آوردن این منصب اتکا داریم.

