۹ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۴۶

آغاز جلسه پارلمان عراق برای انتخاب معاون دوم الحلبوسی

منابع عراقی از آغاز جلسه پارلمان این کشور برای انتخاب معاون دوم رئیس پارلمان این کشور خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری واع، منابع عراقی از آغاز جلسه پارلمان عراق برای انتخاب معاون دوم رئیس پارلمان خبر دادند.

این جلسه به ریاست عامر الفایز رئیس سِنی است تا تکلیف معاون دوم رئیس پارلمان عراق مشخص شود.

روز گذشته هیبت الحلبوسی به عنوان رئیس و عدنان فیحان به عنوان معاون اول او مشخص شد اما انتخاب معاون دوم به سرانجام نرسید.

پس از آنکه هیچ‌یک از نامزدهای مطرح شده برای نایب رئیس دوم مجلس موفق به کسب اکثریت مطلق آرا نشدند، مجلس نمایندگان عراق تصمیم گرفت برای تعیین نایب رئیس دوم مجلس، رای‌گیری را به دور سوم تمدید کند.

بر اساس نتایج شمارش آرا در دور دوم، ریبوار کریم موفق به کسب ۱۵۶ رأی شد در حالی که رقیب او، شاخوان عبدالله، توانست ۱۰۲ رأی را به دست آورد و با توجه به عدم دستیابی به حدنصاب قانونی در این مرحله، سرنوشت این کرسی در دور بعدی مشخص خواهد شد.

