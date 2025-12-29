به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا بیرانوند روز دوشنبه در جلسه کارگروه تنظیم بازار شهرستان دورود اظهار داشت: کنترل و نظارت بر بازار و رصد دائمی قیمت‌ها با هدف مقابله با گران‌فروشی و احتکار، تأمین اقلام اساسی و حمایت از مصرف‌کنندگان در اولویت فرمانداری قرار دارد.

وی افزود: هدف اصلی ما ایجاد امنیت اقتصادی برای شهروندان و جلوگیری از فشار اقتصادی ناشی از افزایش غیرمجاز قیمت‌هاست.

برخورد قاطع با متخلفان

فرماندار دورود بر ضرورت برخورد قاطع با گرانفروشان و احتکارگران تأکید کرد و گفت: پرونده متخلفین مطابق ضوابط و قوانین موجود به مراجع قضائی ارسال خواهد شد تا با متخلفان طبق قانون برخورد شود.

تشکیل تیم‌های بازرسی و همکاری بین دستگاه‌ها

بیرانوند همچنین به تشدید نظارت و بازرسی از صنوف با همکاری ادارات جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات حکومتی اشاره کرد و این موضوع را به عنوان اولویت ستاد تنظیم بازار شهرستان دورود معرفی کرد.

وی افزود: تقویت تیم‌های رصد و پایش قیمت‌ها باعث می‌شود نظارت دقیق‌تر و مستمر بر بازار انجام شود و شهروندان با خیالی آسوده بتوانند نیازهای خود را تأمین کنند.

فرماندار دورود در پایان تأکید کرد که ستاد تنظیم بازار شهرستان با جدیت به رصد بازار ادامه خواهد داد و با هرگونه تخلف در عرضه کالاها برخورد قانونی صورت خواهد گرفت تا آرامش اقتصادی و تأمین اقلام اساسی مردم در شهرستان دورود تضمین شود.