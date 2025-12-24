درگیری مسلحانه با شکارچیان متخلف در پارک ملی بمو؛۳ نفر دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، نصرت‌الله دهقانی از وقوع درگیری مسلحانه میان شکارچیان متخلف و محیط‌بانان در پارک ملی بمو خبر داد و گفت: این عملیات با هدایت و پشتیبانی کامل یگان حفاظت محیط زیست استان، مدیریت اداره‌کل حفاظت محیط زیست فارس و همکاری مؤثر نیروی انتظامی انجام شد.

وی افزود: متخلفان پس از شکار سه رأس کل و بز وحشی در محدوده پارک ملی بمو شناسایی شدند و در جریان اقدام قانونی محیط‌بانان، درگیری مسلحانه رخ داد که در نهایت هر سه متخلف بدون تلفات جانی بازداشت شدند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست فارس ادامه داد: در بازرسی از متهمان، لاشه سه رأس کل و بز وحشی، یک قبضه اسلحه برنو مجهز به دوربین، یک قبضه اسلحه خفیف به همراه فشنگ و سایر ادوات شکار کشف و ضبط شد و متهمان برای طی مراحل قانونی به نیروی انتظامی تحویل داده شدند.

دهقانی با اشاره به مجروحیت دو نفر از محیط‌بانان در این مأموریت گفت: یکی از محیط‌بانان در جریان درگیری از ناحیه دست و پا دچار آسیب شد که با حضور به‌موقع تیم‌های پشتیبانی، اورژانس و هلال‌احمر مداوا شد و حال عمومی وی مساعد است. همچنین محیط‌بان دیگری حین انجام مأموریت از صخره سقوط کرد که پس از انتقال به مرکز درمانی، اقدامات لازم برای وی انجام شد.

وی تأکید کرد: این عملیات نشان‌دهنده عزم جدی مدیریت استان و یگان حفاظت محیط زیست در برخورد قاطع با شکار غیرمجاز و صیانت از سرمایه‌های طبیعی کشور است و پارک ملی بمو به‌عنوان یکی از زیست‌بوم‌های ارزشمند ایران، به‌صورت مستمر تحت پایش قرار دارد و هرگونه تعرض به حیات‌وحش با واکنش قانونی و قاطع مواجه خواهد شد.