  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۶ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۳۱

جریمه ۶۸ میلیارد ریالی اصناف متخلف آذربایجان شرقی در طرح شب یلدا

جریمه ۶۸ میلیارد ریالی اصناف متخلف آذربایجان شرقی در طرح شب یلدا

تبریز-مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی از جریمه ۶۸میلیارد و ۶۶۹میلیون ریالی اصناف متخلف در طرح نظارتی ویژه شب یلدا خبر داد و گفت: این بازرسی‌ها از ۱۵ آذر تا سوم دی ماه در استان انجام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صمد حضرتی، روز شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران افزود: در راستای اجرای این طرح در شهرستان‌های مختلف، گشت‌های مشترک بازرسی یک هزار و ۴۲۳ مورد بازرسی از بازار و صنوف عرضه کننده اقلام شب یلدایی در استان انجام دادند.

وی با بیان اینکه در اجرای این طرح ۲۵۷ تیم گشت بازرسی فعالیت داشتند، اظهار کرد: در جریان این بازرسی‌ها، یک هزار و ۱۳۸ واحد صنفی بدون تخلف و ۲۸۰ واحد صنفی متخلف شناخته شدند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه این طرح با همکاری نهادها و ارگان‌های ذیربط و با مشارکت اتاق اصناف تبریز و اتحادیه‌های صنفی در استان اجرا شد، گفت: در راستای اجرای این طرح ۳۱۹ پرونده تخلف برای اصناف متخلف تشکیل شد.

حضرتی، ادامه داد: در اجرای این طرح، بارفروشی‌ها، فروشگاه‌های عرضه میوه و سبزی، آجیل، خشکبار، شیرینی و قنادی از سوی بازرسان مورد بازرسی قرار گرفتند.

کد خبر 6703400

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها