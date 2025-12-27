جریمه ۶۸ میلیارد ریالی اصناف متخلف آذربایجان شرقی در طرح شب یلدا

به گزارش خبرگزاری مهر، صمد حضرتی، روز شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران افزود: در راستای اجرای این طرح در شهرستان‌های مختلف، گشت‌های مشترک بازرسی یک هزار و ۴۲۳ مورد بازرسی از بازار و صنوف عرضه کننده اقلام شب یلدایی در استان انجام دادند.

وی با بیان اینکه در اجرای این طرح ۲۵۷ تیم گشت بازرسی فعالیت داشتند، اظهار کرد: در جریان این بازرسی‌ها، یک هزار و ۱۳۸ واحد صنفی بدون تخلف و ۲۸۰ واحد صنفی متخلف شناخته شدند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه این طرح با همکاری نهادها و ارگان‌های ذیربط و با مشارکت اتاق اصناف تبریز و اتحادیه‌های صنفی در استان اجرا شد، گفت: در راستای اجرای این طرح ۳۱۹ پرونده تخلف برای اصناف متخلف تشکیل شد.

حضرتی، ادامه داد: در اجرای این طرح، بارفروشی‌ها، فروشگاه‌های عرضه میوه و سبزی، آجیل، خشکبار، شیرینی و قنادی از سوی بازرسان مورد بازرسی قرار گرفتند.