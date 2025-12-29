به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا حسنپور با اشاره به اجرای طرح نظارتی ماه مبارک رمضان و بازار شب عید اظهار کرد: در راستای تأمین آرامش بازار و پیشگیری از ایجاد التهاب کاذب، نظارتهای میدانی با جدیت بیشتری دنبال میشود.
وی افزود: این طرح با هدف پایش فرآیند تأمین، توزیع و عرضه کالا و خدمات، بهویژه کالاهای اولویتدار و همچنین جلوگیری از سوءاستفاده عوامل سودجو، با بهرهگیری از تمام توان سازمانی و اختیارات اعطایی سران قوا اجرا میشود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین ادامه داد: در اجرای این طرح، رؤسای شعب تعزیرات، بازرسان و کارشناسان دستگاههای متولی بازار بهصورت مستقیم در سطح استان حضور خواهند داشت.
حسنپور با تأکید بر نقش مهم اصناف در سلامت بازار، گفت: در جلسات متعدد، قوانین، مقررات و پیامدهای تخلفات احتمالی برای رؤسای اتحادیههای صنفی تبیین شده و انتظار میرود اصناف همکاری لازم را داشته باشند.
وی افزود: در سهماهه پایانی سال، علاوه بر خردهفروشیها و کسبه جز، شرکتهای بزرگ، فروشگاههای زنجیرهای، میادین میوه و ترهبار، مراکز اقامتی و گردشگری، مراکز خدمات خودرویی، انبارها، بنکداریها، سردخانهها، کشتارگاههای مرغ و گوشت، مجتمعهای رفاهی و پایانههای مسافربری در اولویت بازرسی و رسیدگی قرار دارند.
