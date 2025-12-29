  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۸ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۳۰

انتصاب مدیرکل جدید دفتر مرکزی حراست جمعیت هلال‌احمر

با صدور حکمی از سوی رئیس جمعیت هلال احمر، مدیرکل جدید دفتر مرکزی حراست این جمعیت منصوب شد تا امنیت اداری و پیشگیری از تخلفات را تقویت کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، با صدور حکمی از سوی پیرحسین کولیوند، مصطفی سرایی به عنوان مدیرکل دفتر مرکزی حراست جمعیت هلال‌احمر منصوب شد.

در متن ابلاغ آمده است:

جناب آقای مصطفی سرایی

نظر به تعهد، تدین و تجارب ارزنده جنابعالی، به موجب این ابلاغ به عنوان مدیرکل دفتر مرکزی حراست جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران منصوب می‌شوید.

با عنایت به اهمیت و ضرورت ایجاد محیط امن و صیانت کامل از حقوق کارکنان و مراجعان، از جنابعالی انتظار دارد با استفاده از درایت، بینش ارزشی و ظرفیت تخصصی موجود در میان همکاران مدیریت جهادی را سرلوحه کار خود قرار داده و با اشراف اطلاعاتی مبتنی بر پیشگیری و صیانت و مبارزه با فساد در جهت ارتقای سلامت اداری گام بردارید و تمام توان و همت خویش را در راستای برنامه ریزی و تأمین موجبات لازم در زمینه امور حفاظتی پیشگیری به هنگام از بروز تخلفات سازماندهی نظارت و هدایت کلیه فعالیت‌ها و اقدامات حراستی نا امن سازی محیط برای افراد فرصت طلب و قانون شکن و برقراری امنیت خاطر مدیران و کارکنان خدوم و زحمتکش جمعیت به کارگیرید. بی تردید موارد فوق تنها با تقوا، اخلاق و قانون محقق خواهد شد.

امید است با استعانت از خداوند متعال در جهت رسیدن به اهداف متعالی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران گام‌های اساسی برداشته و با فصل الخطاب قرار دادن منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به ویژه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در سایه همدلی، هم افزایی و همراهی مدیران و همچنین استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود در انجام وظایف پیروز و سربلند باشید.

