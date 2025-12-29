به گزارش خبرگزاری مهر، با صدور حکمی از سوی پیرحسین کولیوند، مصطفی سرایی به عنوان مدیرکل دفتر مرکزی حراست جمعیت هلال‌احمر منصوب شد.

در متن ابلاغ آمده است:

جناب آقای مصطفی سرایی

نظر به تعهد، تدین و تجارب ارزنده جنابعالی، به موجب این ابلاغ به عنوان مدیرکل دفتر مرکزی حراست جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران منصوب می‌شوید.

با عنایت به اهمیت و ضرورت ایجاد محیط امن و صیانت کامل از حقوق کارکنان و مراجعان، از جنابعالی انتظار دارد با استفاده از درایت، بینش ارزشی و ظرفیت تخصصی موجود در میان همکاران مدیریت جهادی را سرلوحه کار خود قرار داده و با اشراف اطلاعاتی مبتنی بر پیشگیری و صیانت و مبارزه با فساد در جهت ارتقای سلامت اداری گام بردارید و تمام توان و همت خویش را در راستای برنامه ریزی و تأمین موجبات لازم در زمینه امور حفاظتی پیشگیری به هنگام از بروز تخلفات سازماندهی نظارت و هدایت کلیه فعالیت‌ها و اقدامات حراستی نا امن سازی محیط برای افراد فرصت طلب و قانون شکن و برقراری امنیت خاطر مدیران و کارکنان خدوم و زحمتکش جمعیت به کارگیرید. بی تردید موارد فوق تنها با تقوا، اخلاق و قانون محقق خواهد شد.

امید است با استعانت از خداوند متعال در جهت رسیدن به اهداف متعالی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران گام‌های اساسی برداشته و با فصل الخطاب قرار دادن منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به ویژه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در سایه همدلی، هم افزایی و همراهی مدیران و همچنین استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود در انجام وظایف پیروز و سربلند باشید.