محسن مؤمنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی بارشهای روز گذشته و بروز مشکلات ناشی از شرایط جوی، نیروهای امدادی این جمعیت در ۲۴ ساعت گذشته به ۳ هزار و ۸۲۶ نفر امدادرسانی کردند.
وی افزود: در این عملیاتها، یکهزار و ۳۱۹ دستگاه خودرو که در محورهای مواصلاتی و مناطق برفگیر دچار حادثه یا گرفتار شده بودند، با تلاش نجاتگران هلالاحمر رهاسازی شدند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان اصفهان ادامه داد: همچنین ۳۴۲ نفر از هماستانیها و مسافران، به دلیل شرایط نامناسب جوی و مسدود بودن برخی مسیرها، اسکان اضطراری داده شدند.
مؤمنی با اشاره به آمادگی کامل تیمهای امدادی تصریح کرد: نیروهای عملیاتی هلالاحمر استان اصفهان با بهرهگیری از امکانات و تجهیزات امدادی، همچنان در حالت آمادهباش قرار دارند و در صورت بروز حوادث احتمالی، خدمات لازم به هموطنان ارائه خواهد شد.
نظر شما