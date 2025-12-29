به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد برآبادی ظهر دوشنبه در جلسه کمیسیون گردشگری و کسبوکار اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به ظرفیتهای استان در حوزه گردشگری سلامت اظهار کرد: خراسان جنوبی از توانمندیهای مناسبی در بخشهای جراحی، ارتوپدی، قلب، تشخیص بیماریها و مراکز تصویربرداری و آزمایشگاهی با استانداردهای قابل قبول برخوردار است که میتواند مبنای جذب بیماران داخلی و خارجی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه یکی از چالشهای فعلی، تحرک ناکافی بخش دولتی است، افزود: بخش خصوصی میتواند نقش تعیینکنندهای در این حوزه ایفا کند و تجربه کشورهایی مانند ترکیه نشان میدهد که مشارکت بخش خصوصی در کنار حمایت دولت و سرمایهگذاری در زیرساختها، به رشد چشمگیر گردشگری سلامت منجر شده است.
مدیرکل میراثفرهنگی خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت شناخت بازار هدف تصریح کرد: باید بهصورت دقیق بررسی شود که بیماران از کدام کشورها یا استانها به استان سفر میکنند، چه نیازهایی دارند و چه موانعی بر سر راه استفاده از خدمات درمانی استان وجود دارد.
برآبادی با اشاره به ورود روزانه صدها بیمار از ترکمنستان به مشهد گفت: با ایجاد زیرساختهای مناسب و اطلاعرسانی هدفمند، میتوان بخشی از این بیماران را به خراسان جنوبی جذب کرد؛ موضوعی که علاوه بر کاهش هزینه درمان و اقامت برای بیماران، منافع اقتصادی مناسبی برای استان به همراه دارد.
وی بر لزوم صدور مجوزهای قانونی و هماهنگی با وزارت میراثفرهنگی و بخش بهداشت تأکید کرد و افزود: آژانسهای فعال در حوزه گردشگری سلامت باید مجوزهای لازم را دریافت کنند و حضور تیمهای تخصصی و هماهنگ برای مدیریت این فرآیند ضروری است.
مدیرکل میراثفرهنگی خراسان جنوبی همچنین توسعه راهها، پروازها و امکانات اقامتی را از الزامات این حوزه دانست و گفت: حتی جذب تعداد محدودی گردشگر سلامت در آغاز کار میتواند نقطه شروع مناسبی برای توسعه این بخش باشد.
برآبادی با اشاره به امنیت مناسب گردشگران خارجی در استان خاطرنشان کرد: نمایشگاه بینالمللی گردشگری سلامت فرصت خوبی برای معرفی ظرفیتهای خراسان جنوبی است و لازم است با برگزاری جلسات تخصصی، حضور استان در این رویداد بهصورت فعال برنامهریزی شود.
افغانستان؛ از تهدید تا فرصت در گردشگری سلامت
رئیس اتاق بازرگانی بیرجند هم در این جلسه با اشاره به ظرفیتهای خراسان جنوبی در حوزه گردشگری سلامت، افغانستان را فرصتی راهبردی برای توسعه همکاریهای درمانی و اقتصادی دانست.
علیرضا خامهزر اظهار کرد: افغانستان با جمعیتی حدود ۴۰ میلیون نفر، با وجود مشکلات متعدد، میتواند به جای تهدید، به یک فرصت پایدار برای ایران و بهویژه خراسان جنوبی تبدیل شود، مشروط بر اینکه برنامهریزی منسجم و مدیریت سازمانیافته در این حوزه صورت گیرد.
وی افزود: همکاری با مؤسسات ایرانی، شرکتهای داروسازی و نهادهایی مانند هلالاحمر در افغانستان میتواند ارائه خدمات درمانی و انسانی را بهصورت شفاف و استاندارد تسهیل کند.
رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با تأکید بر لزوم تسهیل صدور ویزای بیماران خارجی، بهویژه از افغانستان، گفت: ضروری است وزارت امور خارجه سازوکار مشخص و سریعی برای صدور ویزای بیماران و همراهان آنان پیشبینی کند.
خامهزر تکمیل زیرساختهای ارتباطی را از دیگر الزامات توسعه گردشگری سلامت دانست و بیان کرد: محور مواصلاتی «فراه–ماهیرود» با پیشرفت مناسب در حال اجراست و بهرهبرداری کامل از آن میتواند زمینه ورود گسترده بیماران از ولایت فراه و سایر مناطق افغانستان را فراهم کند.
وی اظهار کرد: توسعه گردشگری سلامت علاوه بر ارتقای سطح خدمات درمانی، نقش مؤثری در رونق اقتصادی استان و تقویت تعاملات فرامرزی ایفا خواهد کرد و لازم است مراکز درمانی استان از هماکنون برای پذیرش بیماران داخلی و خارجی آمادگی کامل داشته باشند.
